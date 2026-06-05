Президент Танзании сообщила об интересе страны в строительстве малых АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Танзания заинтересована в строительстве малых атомных электростанций и обсуждает этот вопрос с Россией.
- Росатом проявил большой интерес к проекту по включению технологии малых модульных реакторов в долгосрочный план развития энергетики Танзании, и технический диалог продолжается.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Танзания заинтересована в строительстве малых атомных электростанций и обсуждает этот вопрос с Россией, заявила президент африканской страны Самия Сулуху Хасан на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.