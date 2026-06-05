Рейтинг@Mail.ru
Президент Танзании сообщила об интересе страны в строительстве малых АЭС - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
14:14 05.06.2026 (обновлено: 14:29 05.06.2026)
Президент Танзании сообщила об интересе страны в строительстве малых АЭС

Хасан: Танзания обсуждает с Россией строительство малых АЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Танзании Самия Сулуху Хассан
Президент Танзании Самия Сулуху Хассан - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Танзании Самия Сулуху Хассан . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Танзания заинтересована в строительстве малых атомных электростанций и обсуждает этот вопрос с Россией.
  • Росатом проявил большой интерес к проекту по включению технологии малых модульных реакторов в долгосрочный план развития энергетики Танзании, и технический диалог продолжается.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Танзания заинтересована в строительстве малых атомных электростанций и обсуждает этот вопрос с Россией, заявила президент африканской страны Самия Сулуху Хасан на ПМЭФ.
"Мы активно рассматриваем включение технологии малых модульных реакторов в долгосрочный план развития энергетики. Росатом продемонстрировал большой интерес к этому проекту, и технический диалог в соответствии с требованиями МАГАТЭ продолжается", - сказала она в ходе бизнес-диалога Россия-Танзания.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин и Мирзиеев дали старт строительству первой интегрированной АЭС в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Путин и Мирзиеев дали старт строительству интегрированной АЭС в Узбекистане
4 июня, 23:00
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаТанзанияРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала