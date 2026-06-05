СМИ: в Таиланде перевернулся рейсовый автобус, 28 человек пострадали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На трассе перевернулся рейсовый двухъярусный междугородний автобус, следовавший в Бангкок.
- 28 человек получили легкие травмы и травмы средней тяжести, трое не пострадали, погибших нет.
БАНГКОК, 5 июн – РИА Новости. Рейсовый двухъярусный междугородний автобус, следовавший в Бангкок с южного направления, перевернулся на трассе, 28 человек получили легкие травмы и травмы средней тяжести, сообщает в пятницу телеканал Thai PBS.
"Автобус перевернулся на шоссе Пхеткасем, не доехав 129 километров до Бангкока, в 03.36 (23.36 мск четверга). В автобусе находился 31 человек, включая водителя и помощника. 23 человека получили легкие травмы, пятеро – травмы средней тяжести, еще три человека не пострадали. Погибших нет", - сообщает телеканал.
Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь в ближайших к месту аварии больницах, куда их доставили с места происшествия, говорится в сообщении.
Телеканал не сообщает, есть ли среди пострадавших иностранные граждане.