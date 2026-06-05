Т-Банк на ПМЭФ договорился с властями пяти регионов РФ о развитии финтеха

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Т-Банк достиг в ходе ПМЭФ-2026 договоренностей о расширении сотрудничества с органами власти Краснодарского, Красноярского, Ставропольского краев и Республики Башкортостан, сообщает банк.

В рамках форума также состоялась рабочая встреча с губернатором Челябинской области с обсуждением перспективных направлений взаимодействия банка и властей.

Т-Банк совместно с региональными властями планирует развивать проекты в области финансов и технологий для жителей, предпринимателей и компаний. Банк также продолжит системную работу по повышению финансовой грамотности населения. Все эти активности направлены на поддержание экономической, социальной и инвестиционной привлекательности регионов, отмечается в сообщении.

По словам председателя совета директоров "Т-Технологий" (материнской компании Т-Банка) Алексея Малиновского, каждый третий житель России уже является клиентом группы — это более 55 миллионов пользователей.

"Популярность Т среди российского бизнеса также растет: каждый четвертый представитель МСБ и больше половины из топ-400 крупнейших компаний России — наши клиенты. Суммарно мы обслуживаем более 1 миллиона предпринимателей и компаний. Сотрудничество с органами власти на местах — это продолжение нашей комплексной работы в регионах, позволяющее обеспечить системный стратегический подход к социально-экономическому развитию конкретных территорий. Использование потенциала Группы позволит реализовывать проекты, которые обеспечат дополнительный стимул для развития региональной экономики и создадут долгосрочный эффект для территорий и их жителей", - приводятся в сообщении слова Малиновского.