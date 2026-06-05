Рейтинг@Mail.ru
Т-Банк на ПМЭФ договорился с властями пяти регионов РФ о развитии финтеха - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
18:48 05.06.2026
Т-Банк на ПМЭФ договорился с властями пяти регионов РФ о развитии финтеха

Т-Банк будет развивать финпроекты в пяти регионах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ПМЭФ-2026. Работа форума
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Т-Банк достиг в ходе ПМЭФ-2026 договоренностей о расширении сотрудничества с органами власти Краснодарского, Красноярского, Ставропольского краев и Республики Башкортостан, сообщает банк.
В рамках форума также состоялась рабочая встреча с губернатором Челябинской области с обсуждением перспективных направлений взаимодействия банка и властей.
Т-Банк совместно с региональными властями планирует развивать проекты в области финансов и технологий для жителей, предпринимателей и компаний. Банк также продолжит системную работу по повышению финансовой грамотности населения. Все эти активности направлены на поддержание экономической, социальной и инвестиционной привлекательности регионов, отмечается в сообщении.
По словам председателя совета директоров "Т-Технологий" (материнской компании Т-Банка) Алексея Малиновского, каждый третий житель России уже является клиентом группы — это более 55 миллионов пользователей.
"Популярность Т среди российского бизнеса также растет: каждый четвертый представитель МСБ и больше половины из топ-400 крупнейших компаний России — наши клиенты. Суммарно мы обслуживаем более 1 миллиона предпринимателей и компаний. Сотрудничество с органами власти на местах — это продолжение нашей комплексной работы в регионах, позволяющее обеспечить системный стратегический подход к социально-экономическому развитию конкретных территорий. Использование потенциала Группы позволит реализовывать проекты, которые обеспечат дополнительный стимул для развития региональной экономики и создадут долгосрочный эффект для территорий и их жителей", - приводятся в сообщении слова Малиновского.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026Ставропольский крайРеспублика БашкортостанТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)Краснодарский крайКрасноярский крайЧелябинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала