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ВСУ за неделю потеряли более 935 боевиков в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 05.06.2026
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12:11 05.06.2026 (обновлено: 12:19 05.06.2026)
ВСУ за неделю потеряли более 935 боевиков в зоне действий "Юга"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 935 боевиков в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за неделю потеряли более 935 военных в зоне действий группировки войск «Южная».
  • Среди потерянной техники ВСУ — танк Leopard, 23 боевые бронированные машины и другая техника.
  • Группировка «Южная» освободила населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 935 военных, танк Leopard и 23 боевые бронемашины в зоне действий группировки войск "Южная", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял свыше 935 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, 23 боевые бронированные машины, 103 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении российского ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Южная" нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии.
Кроме того, МО РФ в понедельник сообщило, что в результате активных и решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики.
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