В глобальной гонке за суверенитет пришло время русского наступления

Гонка за суверенитет развернулась и набирает обороты, причем в условиях, когда мир переживает крупнейшую трансформацию, в ходе которой происходит изменение самой парадигмы глобального развития. Это заявление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме было адресовано всем сразу и самой России в частности. Может быть, даже России в первую очередь, потому что, хотя, конечно, нашим друзьям и врагам важно знать, что "в напряженных, непростых условиях Россия продолжает укреплять свой суверенитет, не замыкаясь, а, напротив, расширяя круг партнеров", понимание этого особенно важно для наших граждан. Чтобы быть уверенными в том, что мы не "осажденная и самоизолирующаяся крепость", как пытается убедить себя и нас антироссийская пропаганда, не "страна в кризисе", а государство и общество, отстаивающие свой суверенитет, то есть право на самостоятельную жизнь. Да, в условиях боевых действий и глобальных бурь, но с осознанием и своих целей, и своих возможностей, и своих ценностей и принципов. Борьба за суверенитет — духовный, информационный, экономический, технологический, цифровой, военный и прочий — не может быть простой и быстрой. Это сложнейший путь и процесс, требующий концентрации воли, ума и духовных сил, но альтернативы у нас нет.