Реального суверенитета России никогда не простят

Вчерашнее выступление министра финансов России на ПМЭФ отличалось сугубо мирной риторикой, однако хорошо объясняло, почему западники так рвутся с нами повоевать. Это на самом деле не самый простой вопрос с учетом безумных рисков для самого Запада.

С порога отметаем всю словесную шелуху типа "поддержки демократии" и "защиты Украины". Все стандарты демократии Запад давно выбросил на помойку. А попытки военной агрессии против России начались отнюдь не с Украины. Начало им было положено атакой на наших миротворцев в Абхазии и Южной Осетии: в 2008-м Саакашвили просто натравили на Россию и спустили с поводка, как бешеную собаку.

А что было причиной этому? Мюнхенская речь Владимира Путина в 2007 году? Но там просто были расставлены все необходимые акценты и артикулирована наша решимость защищать свой суверенитет. Нет, главное "прегрешение" перед Западом Россия совершила немного раньше.

О, это был действительно смертный грех, такого не прощают. В 2005-м Россия погасила свои долги перед МВФ и Парижским клубом. А в 2006 году снизила до минимума внешний долг: он составил всего около десяти процентов от ВВП.

На примере многих стран мы видели, что попасть в кабалу к международным банкирам — это примерно то же самое, что быть поставленным на счетчик бандитами. Они влезут в дом, все разграбят, а потом запытают несчастного должника до смерти.

Собственно, по этому пути Россия начала идти в 90-е. После краха СССР страна была в долгах как в шелках. В 1999 году, сразу после дефолта, отношение нашего внешнего долга к ВВП составлял чудовищный 91 процент. Разумеется, международные банкиры через своих "чикагских мальчиков" и разнообразных прокси-олигархов делали в нашей стране все, что хотели.

Из этой ловушки, в которой наше государство ждала гибель, Россию спасли новый президент и его команда. Грамотная экономическая политика обеспечила нашей стране подлинный суверенитет. Следующей задачей стало его отстоять — об этом и была мюнхенская речь Путина.

Экономическая и информационная война, развязанная против России в 2022-м, имела ту же самую задачу: вернуть нас в стойло, принудить к покорности, развалить нашу экономику и опять заманить в долговую ловушку. А потом внедрять в руководство России своих ставленников, обещая, что вот этому засланному казачку МВФ уж точно даст очередной кредит. Не сосчитать страны, где глобалистские финансовые элиты прокручивали — и неоднократно — подобный трюк.

Но тут они обломались. Российские экономисты и финансисты сумели обеспечить нашу устойчивость и сохранить наш суверенитет. Цифры, озвученные министром Силуановым, говорят сами за себя. Внешний долг России по-прежнему колеблется около десяти процентов от ВВП, а в ближайшем будущем будет выплачен окончательно. Темпы роста нашей экономики за последние три года составили около десяти процентов.

Да чего рассусоливать? Достаточно пройтись по чистым красивым улицам любого российского города, зайти в обычный супермаркет с богатейшим (по мировым меркам) ассортиментом, проехаться на такси или в метро, заплатив онлайн. Такого уровня комфорта и благосостояния еще поискать в любой стране мира. Это наглядное, материальное выражение нашей независимости — никто больше не может влезть в нашу экономику и политику и пытаться у нас решать свои вопросики.

Свои инвестиции, свои платежные системы, сильная валюта, революционный, взрывной рост ненефтяных доходов в бюджете, рекордные накопления граждан (под 90 триллионов на счетах и наличными) — все это Россия завоевала в борьбе за свой экономический суверенитет и никому больше не отдаст.

Страны же "Большой семерки", четверть века назад третировавшие нас как нищебродов, за это время разорились и полетели в финансовую пропасть. Как говорят классики, она самая глубокая, потому что "падать в нее можно всю жизнь". У всех них отношение внешнего долга к ВВП превышает сто процентов — это хуже, чем ситуация России в страшном для нас 1999 году. Про долг США вообще промолчим, там уже "доктор сказал "В морг" — значит, в морг."

Ничего удивительного, что глобалистские финансовые элиты, в рабстве у которых западные страны находятся, определяют политику этих государств и натравливают их на Россию. Народам этих стран война даром не нужна, но кто ж их спросит?