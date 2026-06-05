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Суд сократил срок ординатору, подменившему шприц с наркозом на физраствор - РИА Новости, 05.06.2026
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08:12 05.06.2026
Суд сократил срок ординатору, подменившему шприц с наркозом на физраствор

Медработнику из Приморья, укравшему шприц с наркозом, вдвое сократили срок

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ординатор подменил шприц с наркозом на физраствор во время операции в июле 2025 года.
  • Апелляция переквалифицировала действия ординатора и сократила срок наказания до трех лет лишения свободы.
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Апелляция сократила до трех лет срок ординатору, подменившему шприц с наркозом на физраствор, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.
В июле 2025 года, когда подсудимый был ординатором первого курса, он во время операции украл шприц с наркотическим средством, заменив его на шприц с физраствором. В марте 2026 года его приговорили к шести годам и двум месяцам тюрьмы.
"Судебная коллегия переквалифицировала действия гражданина с пункта "в" части 2 статьи 229 УК РФ (хищение наркотических средств с использованием служебного положения) на часть 1 статьи 229 УК РФ – хищение наркотических средств, и назначила наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - отметила собеседница агентства.
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