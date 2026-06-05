Суд сократил срок ординатору, подменившему шприц с наркозом на физраствор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ординатор подменил шприц с наркозом на физраствор во время операции в июле 2025 года.
- Апелляция переквалифицировала действия ординатора и сократила срок наказания до трех лет лишения свободы.
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Апелляция сократила до трех лет срок ординатору, подменившему шприц с наркозом на физраствор, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.
В июле 2025 года, когда подсудимый был ординатором первого курса, он во время операции украл шприц с наркотическим средством, заменив его на шприц с физраствором. В марте 2026 года его приговорили к шести годам и двум месяцам тюрьмы.
"Судебная коллегия переквалифицировала действия гражданина с пункта "в" части 2 статьи 229 УК РФ (хищение наркотических средств с использованием служебного положения) на часть 1 статьи 229 УК РФ – хищение наркотических средств, и назначила наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - отметила собеседница агентства.