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Инспекторы МАГАТЭ проинформированы об обесточивании ЗАЭС - РИА Новости, 05.06.2026
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22:00 05.06.2026
Инспекторы МАГАТЭ проинформированы об обесточивании ЗАЭС

Инспекторы МАГАТЭ проинформированы о полном обесточивании ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Запорожская атомная электростанция
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инспекторы МАГАТЭ, которые присутствуют на Запорожской АЭС, проинформированы о полном обесточивании станции
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ, которые присутствуют на Запорожской АЭС, проинформированы о полном обесточивании станции, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Запорожская атомная электростанция полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшей собственные нужды станции, сообщила в пятницу пресс-служба станции. Станция переведена на питание от резервных дизель-генераторов. Основная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская" остается отключенной с 24 марта, напомнили на ЗАЭС.
"Инспекторы, находящиеся на станции, проинформированы об обесточивании ЗАЭС", - сказал Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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Днепр (река)ЭнергодарРоссияМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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