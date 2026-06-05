Инспекторы МАГАТЭ проинформированы об обесточивании ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Инспекторы МАГАТЭ, которые присутствуют на Запорожской АЭС, проинформированы о полном обесточивании станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ, которые присутствуют на Запорожской АЭС, проинформированы о полном обесточивании станции, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Запорожская атомная электростанция полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшей собственные нужды станции, сообщила в пятницу пресс-служба станции. Станция переведена на питание от резервных дизель-генераторов. Основная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская" остается отключенной с 24 марта, напомнили на ЗАЭС.

"Инспекторы, находящиеся на станции, проинформированы об обесточивании ЗАЭС", - сказал Яшина.