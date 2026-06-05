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Стандарт общественного капитала бизнеса внедрят в Ярославской области - РИА Новости, 05.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
12:41 05.06.2026
Стандарт общественного капитала бизнеса внедрят в Ярославской области

Евраев: стандарт общественного капитала бизнеса внедрят в Ярославской области

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Михаил Евраев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Стандарт общественного капитала бизнеса внедрят в Ярославской области в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение с АНО "Общественный капитал" о внедрении Стандарта общественного капитала бизнеса. Документ вводит единую прозрачную систему оценки вклада компаний в развитие общества и достижение национальных целей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул, что по поручению президента Владимира Путина такой стандарт становится ориентиром по всей стране.
"Он закрепляет шесть направлений оценки, включая деловую репутацию на основе ЭКГ-рейтинга, который мы уже используем в регионе. Чем выше оценка, тем больше оснований для получения государственной поддержки. Мы давно работаем над созданием комфортного инвестиционного климата. В прошлом году приняли закон об ответственном ведении бизнеса. Теперь делаем следующий шаг", - подчеркнул Евраев.
По данным правительства Ярославской области, АНО "Общественный капитал" – координатор внедрения стандарта. Организация уже разработала методологию оценки и заключила партнерские соглашения с рядом регионов и предприятий.
Как пояснили в правительстве региона, подписанное на ПМЭФ соглашение предусматривает совместную работу по популяризации стандарта среди компаний, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Ярославской области, а также по разработке дополнительных региональных мер поддержки для бизнеса, соответствующего критериям стандарта.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Ярославская областьМихаил ЕвраевАНО "Общественный капитал"ПМЭФ
 
 
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