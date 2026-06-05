США выдали иранским футболистам визы для участия в ЧМ, пишет Reuters

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США выдали визы футболистам сборной Ирана для участия в Чемпионате мира по футболу.
- Из-за вооруженного конфликта с США и беспокойства по поводу безопасности сборная Ирана перенесла тренировочную базу из Аризоны в Мексику.
- На групповом этапе чемпионата мира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии и Бельгии, а затем в Сиэтле — против команды Египта.
НЬЮ-ЙОРК, 5 июн – РИА Новости. США выдали визы футболистам сборной Ирана для участия в Чемпионате мира по футболу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом.
"Футболистам сборной Ирана по футболу, выступающей на чемпионате мира, выдали визы для въезда в США", – сообщает СМИ.
Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в американском штате Аризона, однако на фоне вооруженного конфликта с США и беспокойства по поводу безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к ФИФА за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику. Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж 24 мая сообщил, что ходатайство было удовлетворено.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле - против команды Египта (26 июня).