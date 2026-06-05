США отмежевываются от украинского вопроса, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ушаков заявил, что США отмежевываются от украинского вопроса.
- Он отметил, что Соединенные Штаты сейчас больше заняты кризисом вокруг Ирана.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. США, отмежевываясь от украинского вопроса, показывают, на какой стороне они были с самого начала конфликта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"И наши украинские дела отходят на второй план, и, так сказать, отмежевываясь в какой-то степени от этого большого для нас и меньшего для них вопроса, они показывают, что, в принципе, на какой стороне были с самого начала конфликта с некоторыми я бы сказал нюансы", - сказал Ушаков на полях ПМЭФ.
Он отметил, что в какой-то мере это можно назвать продолжением линии экс-президента США Джо Байдена, от которой Вашингтон далеко не уходил.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.