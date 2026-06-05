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США отмежевываются от украинского вопроса, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.06.2026
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21:24 05.06.2026
США отмежевываются от украинского вопроса, заявил Ушаков

Ушаков: США показывают, на какой стороне были с начала украинского конфликта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ушаков заявил, что США отмежевываются от украинского вопроса.
  • Он отметил, что Соединенные Штаты сейчас больше заняты кризисом вокруг Ирана.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. США, отмежевываясь от украинского вопроса, показывают, на какой стороне они были с самого начала конфликта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что США сейчас больше заняты кризисом вокруг Ирана.
"И наши украинские дела отходят на второй план, и, так сказать, отмежевываясь в какой-то степени от этого большого для нас и меньшего для них вопроса, они показывают, что, в принципе, на какой стороне были с самого начала конфликта с некоторыми я бы сказал нюансы", - сказал Ушаков на полях ПМЭФ.
Он отметил, что в какой-то мере это можно назвать продолжением линии экс-президента США Джо Байдена, от которой Вашингтон далеко не уходил.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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