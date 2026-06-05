Глава делегации США выразил признательность Путину за приглашение на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Родни Кук, председатель комиссии США по изящным искусствам, выразил признательность Путину за приглашение на ПМЭФ.
- Он признался в любви к Санкт-Петербургу и отметил беспрецедентный уровень гостеприимства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук, возглавляющий американскую делегацию на ПМЭФ, выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за приглашение на ПМЭФ и признался в любви к Санкт-Петербургу.
"Господин президент, я хотел бы поблагодарить вас за оказанное гостеприимство. Это действительно беспрецедентный уровень гостеприимства, которым я наслаждаюсь, возвращаясь в Санкт-Петербург. Я очень люблю этот город. Думаю, вам это хорошо известно", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.