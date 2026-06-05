Глава делегации США выразил признательность Путину за приглашение на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук, возглавляющий американскую делегацию на ПМЭФ, выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за приглашение на ПМЭФ и признался в любви к Санкт-Петербургу.