США опровергли сообщения о предупредительных выстрелах Ирана по эсминцам

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Центральное командование ВС США в пятницу заявило, что сообщения о том, что Иран сделал предупредительные выстрелы в сторону американских эсминцев, ложны.

"Иран утверждает, что произвел предупредительные выстрелы по американским военным кораблям в Оманском заливе, вынудив их отступить в сторону Индийского океана. Это ложь", - говорится в заявлении командования.

Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.