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США опровергли сообщения о предупредительных выстрелах Ирана по эсминцам - РИА Новости, 05.06.2026
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16:38 05.06.2026
США опровергли сообщения о предупредительных выстрелах Ирана по эсминцам

В Пентагоне опровергли сообщения о стрельбе Ирана по эсминцам США

© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Theron J. Godbold/ReleasedАмериканский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71) - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Theron J. Godbold/Released
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование ВС США заявило, что сообщения о предупредительных выстрелах Ирана в сторону американских эсминцев ложны.
  • Иранская армия заявила о запуске ракет и беспилотников в сторону эсминцев США, вынудив их покинуть Оманский залив, однако командование ВС США отрицает нанесение ударов по американским кораблям со стороны Ирана.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Центральное командование ВС США в пятницу заявило, что сообщения о том, что Иран сделал предупредительные выстрелы в сторону американских эсминцев, ложны.
Иранская армия ранее в среду заявила, что ее военные запустили ракеты "Гадир" и новые ударные беспилотники в эсминцы США DDG-103 и DDG-87, чем вынудили их покинуть Оманский залив и направиться в сторону Индийского океана.
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"Иран утверждает, что произвел предупредительные выстрелы по американским военным кораблям в Оманском заливе, вынудив их отступить в сторону Индийского океана. Это ложь", - говорится в заявлении командования.
Там также утверждают, что Иран якобы и вовсе не наносил удары по кораблям США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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