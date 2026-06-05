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США продолжают втягивать себя в украинский конфликт, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2026
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США продолжают втягивать себя в украинский конфликт, заявил Песков

Песков: США продолжают тенденцию Байдена по втягиванию в конфликт на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США продолжают тенденцию Джо Байдена по втягиванию себя в украинский конфликт., заявил Дмитрий Песков.
  • Москва не склонна "носить розовые очки или излишне очаровываться" в этом отношении, добавил он.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Вашингтон продолжает тенденцию экс-президента США Джо Байдена по втягиванию себя в украинский конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это действительно война, которая была войной Байдена. Собственно, Байден опосредованно втянул США в этот конфликт. Отчасти эта тенденция продолжается", - сказал Песков в комментарии "Известиям".
Он отметил, что Москва в этом отношении не склонна "носить розовые очки или излишне очаровываться Соединенными Штатами".
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