Краткий пересказ от РИА ИИ
- США продолжают тенденцию Джо Байдена по втягиванию себя в украинский конфликт., заявил Дмитрий Песков.
- Москва не склонна "носить розовые очки или излишне очаровываться" в этом отношении, добавил он.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Вашингтон продолжает тенденцию экс-президента США Джо Байдена по втягиванию себя в украинский конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Москва в этом отношении не склонна "носить розовые очки или излишне очаровываться Соединенными Штатами".