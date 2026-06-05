Власти США сообщили о перехваченной лодке с нелегалами из Гаити

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти США перехватили лодку с 240 гаитянами, которые пытались незаконно попасть в Штаты.
- Лодка была замечена в ходе контроля с воздуха, и персонал правоохранительной структуры помог предотвратить массовую гибель людей.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Власти США перехватили лодку, на борту которой находилось 240 гаитян, пытавшихся незаконно попасть в Штаты, заявил глава американской таможенно-пограничной службы Родни Скотт.
Чиновник опубликовал видео и фотографии лодки, битком забитой людьми.
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Госслужащий уточнил, что лодку заметили в ходе контроля с воздуха, а персонал правоохранительной структуры помог предотвратить массовую гибель нелегалов и остановил их попытку попасть в Штаты.
Как подчеркнул Скотт, подобные действия опасны для тех, кто решится на них, но не гарантируют попадания в США.
"Наше сообщение остается ясным: вы не сможете попасть в США", - добавил глава таможенно-пограничной службы.