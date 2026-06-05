Власти США сообщили о перехваченной лодке с нелегалами из Гаити

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти США перехватили лодку с 240 гаитянами, которые пытались незаконно попасть в Штаты.

Лодка была замечена в ходе контроля с воздуха, и персонал правоохранительной структуры помог предотвратить массовую гибель людей.

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Власти США перехватили лодку, на борту которой находилось 240 гаитян, пытавшихся незаконно попасть в Штаты, заявил глава американской таможенно-пограничной службы Родни Скотт.

Чиновник опубликовал видео и фотографии лодки, битком забитой людьми.

"Переполненное судно заливало водой, оно находилось в опасности. На борту находились 240 мигрантов из Гаити , пытавшихся совершить незаконную морскую миграцию", - сообщил Скотт в соцсети Х

Госслужащий уточнил, что лодку заметили в ходе контроля с воздуха, а персонал правоохранительной структуры помог предотвратить массовую гибель нелегалов и остановил их попытку попасть в Штаты.

Как подчеркнул Скотт, подобные действия опасны для тех, кто решится на них, но не гарантируют попадания в США