Рейтинг@Mail.ru
Власти США сообщили о перехваченной лодке с нелегалами из Гаити - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 05.06.2026 (обновлено: 03:10 05.06.2026)
Власти США сообщили о перехваченной лодке с нелегалами из Гаити

Власти США сообщили о перехваченной лодке с 240 нелегалами из Гаити

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти США перехватили лодку с 240 гаитянами, которые пытались незаконно попасть в Штаты.
  • Лодка была замечена в ходе контроля с воздуха, и персонал правоохранительной структуры помог предотвратить массовую гибель людей.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Власти США перехватили лодку, на борту которой находилось 240 гаитян, пытавшихся незаконно попасть в Штаты, заявил глава американской таможенно-пограничной службы Родни Скотт.
Чиновник опубликовал видео и фотографии лодки, битком забитой людьми.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Трамп возложил на демократов вину за убийство нелегалом женщины
10 апреля, 03:57
"Переполненное судно заливало водой, оно находилось в опасности. На борту находились 240 мигрантов из Гаити, пытавшихся совершить незаконную морскую миграцию", - сообщил Скотт в соцсети Х.
Госслужащий уточнил, что лодку заметили в ходе контроля с воздуха, а персонал правоохранительной структуры помог предотвратить массовую гибель нелегалов и остановил их попытку попасть в Штаты.
Как подчеркнул Скотт, подобные действия опасны для тех, кто решится на них, но не гарантируют попадания в США.
"Наше сообщение остается ясным: вы не сможете попасть в США", - добавил глава таможенно-пограничной службы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Трамп поручил ужесточить контроль за счетами нелегальных мигрантов
20 мая, 01:39
 
В миреСШАГаити
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала