Евродепутат назвала проявлением диктатуры отстранение спортсменов из России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Отстранение российских атлетов от международных соревнований является проявлением диктатуры и дискриминации, спорт должен оставаться вне геополитических конфликтов, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.

Евродепутат подчеркнула, что применяемые Западом методы изоляции в спортивной сфере демонстрируют истинное лицо тех, кто пытается обвинять в авторитаризме другие государства.

"Недопустимо иметь подобную дискриминацию и диктатуру. Это и есть диктатура. И если они обвиняют вас в диктатуре, то они сами первые в этой роли диктатора", - добавила румынский политик.