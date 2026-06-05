Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ назвала отстранение российских атлетов от международных соревнований проявлением диктатуры и дискриминации.
- Она подчеркнула, что спорт должен оставаться вне геополитических конфликтов.
- Шошоакэ считает, что применяемые Западом методы изоляции в спортивной сфере демонстрируют истинное лицо тех, кто обвиняет в авторитаризме другие государства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Отстранение российских атлетов от международных соревнований является проявлением диктатуры и дискриминации, спорт должен оставаться вне геополитических конфликтов, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.
"Недопустимо переносить международную напряженность на простых граждан и сферу гуманитарного сотрудничества. Я не думаю, что люди должны страдать из-за того, что происходит в политике по всему миру. Я видела, что произошло в гимнастике, в спорте. Ваши спортсмены были исключены просто потому, что вы из России. Я не согласна с такой системой. Мы не должны смешивать то, что происходит в политике, с тем, что происходит в спорте. Спорт - он для всех", - сказала Шошоакэ.
Евродепутат подчеркнула, что применяемые Западом методы изоляции в спортивной сфере демонстрируют истинное лицо тех, кто пытается обвинять в авторитаризме другие государства.
"Недопустимо иметь подобную дискриминацию и диктатуру. Это и есть диктатура. И если они обвиняют вас в диктатуре, то они сами первые в этой роли диктатора", - добавила румынский политик.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.