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Девять выстрелов. Как великий чемпион превратился в уголовника - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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12:08 05.06.2026 (обновлено: 14:29 05.06.2026)
Девять выстрелов. Как великий чемпион превратился в уголовника

Олимпийского чемпиона Муртазалиева* приговорили к пожизненному сроку в России

© Фото : ФСБР Сагид Муртазалиев
Сагид Муртазалиев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : ФСБР
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Андрей Васильчин. Сагид Муртазалиев* принес стране золото Олимпиады в Сиднее, а также выиграл еще целый ряд престижных медалей на крупных международных стартах, включая чемпионаты мира и Европы, однако после завершения карьеры был связан с криминалом, а теперь и вовсе получил заочно пожизненный срок к России. Что же вообще произошло?

Как все начиналось

Муртазалиев* родился в Дагестане, где спортивная борьба фактически является второй религией и достижения в этом виде спорта уважаются абсолютно всеми. Он в 12 лет пришел в секцию по вольной борьбе и вскоре стало понятно, что талант у парня большой и имеет потенциал раскрыться на международном уровне. В 1992 году Сагид уже стал чемпионом мира среди юношей, так что перспективы открывались отличные.
Спортсмен какое-то время даже тренировался и выступал за Украину, в том числе на Олимпиаде в Атланте в 1996 году, где занял седьмое место. Однако потом решил вернуться на родину и сделал правильный выбор. Муртазалиев* поочередно выиграл чемпионаты мира, Европы, а потом и стал олимпийским чемпионом в Сиднее в 2000 году. Казалось бы, он добился всего, чего только возможно в спорте. На этом фундаменте можно было построить успешную жизнь после завершения карьеры, но Сагид сделал ряд ужасных выборов.
В целом и во время карьеры он привлекался к уголовной ответственности, проведя под стражей шесть месяцев. Собственно, в 2002 году при не очень понятных обстоятельствах получил ножевое ранение, после которого не участвовал в соревнованиях. А дальше уже была карьера в политике. Он был депутатом Народного собрания Республики Дагестан третьего созыва, а также позже избран главой Кизлярского района. Потом было руководство Пенсионном фондом Республики и многое другое.
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Печальный финал

Но всё это оказалось лишь прикрытием для преступной деятельности. Недавно стало известно, что южный окружной военный суд заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы по делу о финансировании терроризма и организации покушений на убийство.
Сообщается также, что с начала 2009 года на территории Кизлярского района Дагестана действовало незаконное вооруженное формирование. В этот период подсудимый, исполняющий обязанности главы администрации района, передал через другого человека участнику НВФ 2,7 миллиона рублей. Но и это еще не все.
Выяснилось, что в июле 2010 года Муртазалиев*, который тогда исполнял обязанности управляющего отделения Пенсионного фонда Дагестана, пошел на организацию убийства замначальника отдела Центра по противодействию экстремизму при МВД по Дагестану и замглавы администрации Кизляра членами НВФ за вознаграждение.
В те же сроки он встречался с представителем НВФ и договорился о совершении преступления, передав за это три миллиона рублей. Спустя два месяца в августе того же года боевики подъехали к месту нахождения замначальника отдела Центра по противодействию экстремизму при МВД по Дагестану и выстрелили в него не менее девяти раз. Он полученных ран человек погиб. Помимо всего прочего, они выстрелили не менее 30 раз по автомобилю замглавы администрации Кизляра, но тот каким-то невероятным образом смог спастись.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей и лишением государственной награды - Ордена Почета", - сказал представитель суда.
Бывший спортсмен сейчас находится в международном розыске, поэтому приговор был вынесен заочно. Вот так великий чемпион превратился в криминального преступника, которого ищут по всему миру.
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ЕдиноборстваСагид МуртазалиевРеспублика ДагестанРоссияСиднейАвторы РИА Новости Спорт
 
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