Первый зампред ВТБ больше не спорил с Костиным по поводу ключевой ставки

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов больше не заключал споров с главой банка Андреем Костиным по поводу ключевой ставки ЦБ.

В прошлом году Андрей Костин предложил пари на снижение ключевой ставки, а Дмитрий Пьянов тогда считал, что ставка останется на уровне 21% годовых.

По мнению Пьянова, сейчас снижение ставки ЦБ происходит осторожно и спор относительно движения ставки на несколько базисных пунктов не вызывает азарта.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов больше не заключал споров по поводу ключевой ставки ЦБ с главой банка Андреем Костиным. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2026.

Костин в прошлом году в конце мая предложил пари "на 10 щелчков" на снижение ключевой ставки Банком России. Глава ВТБ считал, что ставка на заседании совета директоров ЦБ 6 июня будет снижена, так как видны признаки плавного охлаждения экономики и замедления инфляции. А Пьянов тогда выражал мнение, что в июне регулятор оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых, но смягчит сигнал рынку о дальнейшей денежно-кредитной политике.

"Нет, других споров не заключали, особенно с председателем (правления ВТБ Андреем Костиным. – ред.). Кроме того, ставка уже значительно снизилась, ЦБ идет осторожно, спор относительно движения ставки на 0,50 или 100 базисных пунктов азарта не вызывает", - сказал Пьянов.

ЦБ по итогам заседания совета директоров в июне 2025 года впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал относительно своих дальнейших шагов. После чего в Telegram-канале ВТБ появились 10 постов с иконкой щелчка.