Спецоперация, 5 июня: ВС России нанесли семь ударов возмездия за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ С 30 мая по 5 июня российские Вооруженные силы нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине в ответ на террористические атаки киевского режима.

Потери ВСУ за неделю превысили 9355 военнослужащих, а также украинская сторона потеряла значительное количество военной техники.

С подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 185 российских военнослужащих, им оказали необходимую помощь, а взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ.

МАГАТЭ организовало локальный режим прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередачи, однако ВСУ нарушили режим тишины.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка конфликта, и подчеркнул, что боевые действия на Украине завершатся при достижении целей РФ.

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Российские Вооруженные силы с 30 мая по 5 июня в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам в РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине, говорится в опубликованной в пятницу сводке Минобороны России.

Отмечается, что в результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины , объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ , военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Потери ВСУ за неделю превысили 9355 военнослужащих. Кроме того, украинские войска потеряли три танка, в том числе один Leopard, 80 боевых бронированных машин, 413 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 71 орудие полевой артиллерии и 45 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Средства ПВО сбили с 30 мая по 5 июня 47 управляемых авиабомб, 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 3084 беспилотника самолетного типа.

Возвращение

Также Минобороны в пятницу сообщило, что в этот день с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ.

Сперва военнослужащих доставили в Белоруссию , там с ними работала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова . Кроме того, они получили необходимую психологическую и медицинскую помощь, после чего военнослужащих доставили в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Гуманитарное посредничество при возвращении оказали ОАЭ

Кроме того, как рассказали РИА Новости в пресс-службе Лантратовой, три семьи вернулись к близким в Россию с Украины, пять человек отправились на Украину.

Также Лантратова сообщила, что договорилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом об обмене списками гражданских для возвращения на Родину, а также посещения пленных в РФ и на Украине.

Нарушили сразу

МАГАТЭ заявило утром в пятницу о вступлении в силу организованного им локального режима прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередачи. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что Россия и Украина конструктивно взаимодействовали с ними в течение нескольких недель, чтобы достичь режима тишины.

Как сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, специалисты приступили к восстановлению поврежденной основной линии внешнего электроснабжения "Днепровская" Запорожской АЭС.

Как сообщили на станции, в 13.15 ВСУ нарушили режим тишины и сбросили боеприпас с дрона в районе опоры №20 линии электропередачи "Днепровская". Были ранены пять военнослужащих.

Как уточнил Лихачев, также пострадали три инженера, два из них находятся в тяжелом состоянии. Он призвал МАГАТЭ обратить внимание на нарушение Украиной режима перемирия.

Письмо с элементами хамства

В то же время, по словам Пескова, Москва надеется, что переговоры по Украине будут возобновлены и сложившаяся пауза будет прервана. Однако для встречи Путина и президента США Дональда Трампа надо проделать хорошую "домашнюю работу" в продвижении к мирному урегулированию украинского конфликта.

Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, сообщил, что бегло посмотрел "открытое письмо" Зеленского. В нем глава киевского режима, по словам Путина, упомянул о возрасте российского президента. Путин обратил внимание, что для политического деятеля главное не возраст, а дееспособность и работоспособность.

Кроме того, письмо содержит элементы хамства и, по мнению президента РФ скорее служит созданию обстановки, при которой вообще невозможно проводить никаких личных встреч.

Президент России также выразил недоумение, почему Киев не хочет видеть президента США Дональда Трампа гарантом договоренностей между РФ и Украиной.

Говоря о ситуации на Украине, Путин напомнил, что узурпация власти является уголовным преступлением. Он отметил, что не надо бояться идти на выборы.

Переход к публичным обсуждениям, который Зеленский осуществил, опубликовав "открытое письмо", Путин назвал неправильным.

Президент РФ напомнил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским, но не видит смысла встречаться, чтобы "из пустого в порожнее перекладывать". Соглашения, подобные Минским, которые Киев использовал, чтобы выиграть время, России не нужны, отметил он.

России нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка конфликта, заявил Путин. Заниматься переговорами с Украиной, по словам Путина, должны специально обученные специалисты из профильных ведомств. Встреча с Зеленским возможна после достижения договоренностей, отметил он.

При этом ключевые вопросы должны решать между собой Россия и Украина, а коллеги и в Соединенных Штатах, и в других регионах мира могут только создать условия и выступить гарантами, сказал Путин.

Россия исходит из того, что боевые действия на Украине безусловно когда-то завершатся при достижении целей РФ, заявил президент.

Также глава государства обратился к бойцам на линии боевого соприкосновения и сказал, что вся страна смотрит на них, гордится и надеется на них. "Работайте, братья", - сказал Путин.

Минобороны РФ ответило на обращение президента РФ Владимира Путина к военнослужащим в зоне СВО и заявило, что бойцы работают. "Работаем", - говорится в сообщении МО РФ на платформе "Макс".

Кроме того, Путин обратил внимание, что Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления, подобные удару по Старобельску

Также Путин рассказал, что три недели назад одного из представителей российского бизнеса, с которым глава государства давно нет близких контактов, но знаком давно, приглашали в Киев. Этот бизнесмен встречался с Зеленским и сообщил, что кроме "шелухи" тот просил о встрече.

Путин подчеркнул, что у Украины нет собственного производства таких вооружений, которые есть у России, в частности, гиперзвукового оружия и крылатых ракет. Кроме того, промышленность и наука РФ в состоянии делать все, чтобы обеспечить войска средствами борьбы с беспилотниками.

Он обратил внимание, что на Украину беспилотники, преимущественно, поступают из западных стран. Украина пытается разрабатывать что-то сама, но у них мало что получается, отметил президент.

Говоря об использовании беспилотников, Путин заявил, что на поле боя паритет, а на некоторых участках у России преимущество.

Не должно быть ядерного оружия

Крым направил на защиту полуострова и нужды участников специальной военной операции 4,5 миллиарда рублей из средств, вырученных за счет продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава регионального парламента Владимир Константинов . 9 миллиардов, по его словам, были направлены на строительство и ремонт социально значимых объектов.

Теплоходы "Натра" и "Циркон" были атакованы в Азовском море украинскими беспилотниками, что подтверждает террористическую сущность киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

Также в пятницу она заявила, что миру следует серьёзно отнестись к ядерным угрозам, исходящим от Украины.

По ее словам, улар ВСУ по российской группе разминирования в "окно тишины" на ЗАЭС, показал, что украинские гарантии безопасности ничего не стоят.

У Украины не должно быть ядерного оружия и другого мнения тут быть не может, заявила Захарова.

Недружественная страна выразила готовность

Официальный представитель МИД Швейцарии (которая в письме Зеленского была названа одной из стран, где может пройти встреча) Николя Бидо заявил РИА Новости, что конфедерация подтверждает готовность принять переговоры президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского при желании сторон. По его словам, "саммит такого уровня требует значительной подготовки", но Швейцария имеет опыт организации подобных встреч.

Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что Швейцария - недружественная для России страна, которая безапелляционно поддерживает киевский режим.

Турция не получала конкретных предложений от сторон по организации встречи по Украине на уровне лидеров, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Морской дрон, схожий с теми, что использует Украина, взорвался в румынском порту Констанцы , пострадавших нет, сообщила в пятницу пресс-служба румынского министерства обороны. Район был оцеплен и изолирован силами румынской разведки, береговой охраны и министерства национальной обороны. По данным румынских властей, аппарат входил в группу из пяти дронов, еще один взорвался на украинской стороне, ведется поиск оставшихся трех.

Технический сбой

Харькове, Одессе, Полтаве. Украинские СМИ в пятницу сообщали о взрывах в Днепропетровске

Руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба пытается скрыть участие курсантов в боях по Краснопольем в Сумской области , сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Кроме того, родные солдат из 101-й бригады теробороны ВСУ добиваются от их командиров вывода из окружения под Сумами