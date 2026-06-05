БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Операторы беспилотных систем группировки "Север" уничтожили гаубицу ВСУ образца Второй мировой войны, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".

"Операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили 105-миллиметровую гаубицу М-101 образца Второй мировой войны. В ходе воздушной разведки вблизи к линии боевого соприкосновения было обнаружено замаскированное орудие", - рассказал военный.

По его словам, после доклада командованию по штатным средствам связи к цели были направлены операторы "КВН" ("Князь Вандал Новгородский") с кумулятивной боевой частью. В результате серии ударов артиллерийская система была уничтожена.