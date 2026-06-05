Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы группировки «Север» уничтожили 105-миллиметровую гаубицу М-101 образца Второй мировой войны.
- Артиллерийская система была обнаружена в ходе воздушной разведки и уничтожена операторами «КВН» с кумулятивной боевой частью.
БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Операторы беспилотных систем группировки "Север" уничтожили гаубицу ВСУ образца Второй мировой войны, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
"Операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили 105-миллиметровую гаубицу М-101 образца Второй мировой войны. В ходе воздушной разведки вблизи к линии боевого соприкосновения было обнаружено замаскированное орудие", - рассказал военный.
По его словам, после доклада командованию по штатным средствам связи к цели были направлены операторы "КВН" ("Князь Вандал Новгородский") с кумулятивной боевой частью. В результате серии ударов артиллерийская система была уничтожена.
"Карта" уточнил, что дальность стрельбы гаубицы М‑101 составляет около 11,2 километра. Орудие, известное в годы Второй мировой войны как М2А1, после ее окончания было переименовано и выпускалось до 1953 года. Всего, по его данным, произведено более десяти тысяч единиц, гаубица состояла и продолжает состоять на вооружении ряда стран, включая государства НАТО.