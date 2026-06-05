ПВО ночью сбила 123 украинских беспилотника

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 123 украинских беспилотника, в том числе над Воронежской, Калужской, Нижегородской областями, Московским регионом и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.