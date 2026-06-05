БПЛА "Севера" уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области

Он отметил, что расчеты боевых дронов "Севера" круглосуточно дежурят в небе и продолжают выявлять и уничтожать различные разведывательные и ударные БПЛА, а также блиндажи, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.