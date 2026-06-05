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БПЛА "Севера" уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 05.06.2026
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БПЛА "Севера" уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области

БПЛА "Севера" уничтожили радиолокационную станцию ВСУ RADA в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет ударного БПЛА «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожил замаскированную радиолокационную станцию RADA ВСУ израильского производства на сумском направлении.
  • Операторы разведывательных и FPV-дронов провели слаженную совместную работу по выявлению и уничтожению тактической радиолокационной станции.
КУРСК, 5 июн – РИА Новости. Расчетом ударного БПЛА "Молния-2" группировки войск "Север" уничтожена замаскированная радиолокационная станция RADA ВСУ израильского производства на сумском направлении, сообщил РИА Новости начальник расчета с позывным "Юрист".
"Разведка передала местоположение РЛС противника операторам ударных БПЛА, навела на точку и зафиксировала поражение цели. Благодаря слаженной совместной боевой работе операторов разведывательных и FPV-дронов была уничтожена тактическая радиолокационная станция RADA ВСУ израильского производства", - сообщил "Юрист".
Он отметил, что расчеты боевых дронов "Севера" круглосуточно дежурят в небе и продолжают выявлять и уничтожать различные разведывательные и ударные БПЛА, а также блиндажи, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
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