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Бойцы "Севера" за неделю уничтожили 15 пунктов БПЛА ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 05.06.2026
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Бойцы "Севера" за неделю уничтожили 15 пунктов БПЛА ВСУ под Харьковом

Артиллеристы "Севера" за неделю уничтожили 15 пунктов БПЛА ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» за неделю уничтожили около 15 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.
  • Удары наносились по пунктам управления и точкам запуска дронов противника.
  • Командир орудия с позывным «Комсомол» отметил, что уничтожение расчетов БПЛА способствует более эффективному выполнению задач мотострелковыми подразделениями при освобождении населенных пунктов.
БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Север" за неделю уничтожили около 15 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир орудия с позывным "Комсомол".
"Порядка 15 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ уничтожили расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" в Харьковской области за неделю", - сказал собеседника агентства.
По его словам, удары наносили по пунктам управления и точкам запуска дронов противника. Он отметил, что каждый выстрел по таким целям важен для всех военнослужащих, поскольку снижение числа беспилотников и их операторов делает работу подразделений безопаснее.
Командир добавил, что уничтожение расчетов БПЛА способствует более эффективному выполнению задач мотострелковыми подразделениями при освобождении населенных пунктов в Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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