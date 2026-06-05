Бойцы "Севера" за неделю уничтожили 15 пунктов БПЛА ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Север" за неделю уничтожили около 15 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир орудия с позывным "Комсомол".

По его словам, удары наносили по пунктам управления и точкам запуска дронов противника. Он отметил, что каждый выстрел по таким целям важен для всех военнослужащих, поскольку снижение числа беспилотников и их операторов делает работу подразделений безопаснее.