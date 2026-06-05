Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» за неделю уничтожили около 15 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.
- Удары наносились по пунктам управления и точкам запуска дронов противника.
- Командир орудия с позывным «Комсомол» отметил, что уничтожение расчетов БПЛА способствует более эффективному выполнению задач мотострелковыми подразделениями при освобождении населенных пунктов.
БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Север" за неделю уничтожили около 15 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир орудия с позывным "Комсомол".
"Порядка 15 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ уничтожили расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" в Харьковской области за неделю", - сказал собеседника агентства.
По его словам, удары наносили по пунктам управления и точкам запуска дронов противника. Он отметил, что каждый выстрел по таким целям важен для всех военнослужащих, поскольку снижение числа беспилотников и их операторов делает работу подразделений безопаснее.
Командир добавил, что уничтожение расчетов БПЛА способствует более эффективному выполнению задач мотострелковыми подразделениями при освобождении населенных пунктов в Харьковской области.