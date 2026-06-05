Расчеты FPV-дронов "Севера" уничтожили САУ "Акация" ВСУ в Сумской области

КУРСК, 5 июн – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили замаскированную украинскую самоходную артиллерийскую установку "Акация" на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным "Амур".

"В ходе дежурства расчетами FPV-дронов была обнаружена и уничтожена дивизионная самоходная гаубица 2С3 "Акация", замаскированная в лесистой местности в зоне проведения СВО в Сумской области", - сообщил "Амур".