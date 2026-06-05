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Расчеты FPV-дронов "Севера" уничтожили САУ "Акация" ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 05.06.2026
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Расчеты FPV-дронов "Севера" уничтожили САУ "Акация" ВСУ в Сумской области

РИА Новости: дроноводы "Севера" уничтожили САУ "Акация" ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку «Акация» на сумском направлении.
  • Огневое поражение вражеских артиллерийских систем снижает боеспособность подразделений ВСУ.
КУРСК, 5 июн – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили замаскированную украинскую самоходную артиллерийскую установку "Акация" на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным "Амур".
"В ходе дежурства расчетами FPV-дронов была обнаружена и уничтожена дивизионная самоходная гаубица 2С3 "Акация", замаскированная в лесистой местности в зоне проведения СВО в Сумской области", - сообщил "Амур".
По словам военнослужащего, огневое поражение вражеских артиллерийских систем снижает боеспособность подразделений ВСУ и позволяет подразделениям РФ продвигаться вперед.
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