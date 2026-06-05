Бойцы "Востока" обнаружили систему туннелей ВСУ вокруг Комсомольского

Краткий пересказ от РИА ИИ Противник оборудовал вокруг Комсомольского круговую систему туннелей и опорных пунктов.

Российские бойцы использовали противотанковые мины для взлома обороны ВСУ.

4 июня Минобороны РФ сообщило об освобождении села Комсомольское в Запорожской области.

ДОНЕЦК, 5 июн – РИА Новости. Противник оборудовал вокруг Комсомольского круговую систему туннелей и опорных пунктов, которую российские бойцы взламывали противотанковыми минами, рассказал РИА Новости штурмовик 114-го полка группировки "Восток" с позывным "Дыня".

"На подходе в Гуляйпольское (Комсомольское - ред.), получается, все прилегающие лесополосы были между собой соединены траншеей и укреплены. Изнутри было утеплено материалом, потом обшито сеткой, и крыша из бревен в три наката сверху, засыпанная землей. То есть противник мог по этим траншеям дойти до Гуляйпольского без каких-то проблем", – рассказал штурмовик.

По его словам, все укрепленные пункты ВСУ вокруг Комсомольского были соединены туннелями между собой, и от каждого из них шел туннель в населенный пункт.

"Были часть траншей, как я уже ранее сказал, закрытые. То есть пунктиром. Один поворот закрыт плотно, а второй - просто сетка сверху", – уточнил "Дыня".

Боец отметил, что несмотря на тщательную подготовку инженерных сооружений, у российского солдата есть инструмент для взлома обороны ВСУ.

"Как у нас называют, наша любимая ТМ-ка, противотанковая мина. И некоторые пленные нам выражали слова благодарности за... материться нельзя, ну, за то, что мы им хорошо вломили, назовем это так. Да, и что ТМ-ка – реально сила!" – добавил военнослужащий.