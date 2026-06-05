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Бойцы "Востока" обнаружили систему туннелей ВСУ вокруг Комсомольского - РИА Новости, 05.06.2026
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Бойцы "Востока" обнаружили систему туннелей ВСУ вокруг Комсомольского

Бойцы "Востока" обнаружили построенные ВСУ туннели вокруг Комсомольского

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Противник оборудовал вокруг Комсомольского круговую систему туннелей и опорных пунктов.
  • Российские бойцы использовали противотанковые мины для взлома обороны ВСУ.
  • 4 июня Минобороны РФ сообщило об освобождении села Комсомольское в Запорожской области.
ДОНЕЦК, 5 июн – РИА Новости. Противник оборудовал вокруг Комсомольского круговую систему туннелей и опорных пунктов, которую российские бойцы взламывали противотанковыми минами, рассказал РИА Новости штурмовик 114-го полка группировки "Восток" с позывным "Дыня".
"На подходе в Гуляйпольское (Комсомольское - ред.), получается, все прилегающие лесополосы были между собой соединены траншеей и укреплены. Изнутри было утеплено материалом, потом обшито сеткой, и крыша из бревен в три наката сверху, засыпанная землей. То есть противник мог по этим траншеям дойти до Гуляйпольского без каких-то проблем", – рассказал штурмовик.
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По его словам, все укрепленные пункты ВСУ вокруг Комсомольского были соединены туннелями между собой, и от каждого из них шел туннель в населенный пункт.
"Были часть траншей, как я уже ранее сказал, закрытые. То есть пунктиром. Один поворот закрыт плотно, а второй - просто сетка сверху", – уточнил "Дыня".
Боец отметил, что несмотря на тщательную подготовку инженерных сооружений, у российского солдата есть инструмент для взлома обороны ВСУ.
"Как у нас называют, наша любимая ТМ-ка, противотанковая мина. И некоторые пленные нам выражали слова благодарности за... материться нельзя, ну, за то, что мы им хорошо вломили, назовем это так. Да, и что ТМ-ка – реально сила!" – добавил военнослужащий.
Минобороны РФ 4 июня сообщило, что военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" освободили село Комсомольское в Запорожской области, взяв под контроль крупный и важный узел обороны противника.
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