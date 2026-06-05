Боец ВС России отметил рост грузоподъемности дронов-минеров

Краткий пересказ от РИА ИИ Грузоподъемность дронов, используемых для дистанционного минирования, увеличилась с 1,6 до 7 килограммов.

Для дистанционного минирования местности оборудованы специальные технические мастерские.

Военнослужащие 1614-го отдельного инженерно-саперного батальона группировки войск «Центр» продолжают успешно выполнять боевые задачи на добропольском направлении СВО.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Грузоподъемность дронов, используемых для дистанционного минирования, с прошлого года увеличилась с 1,6 до 7 килограммов, рассказал на видео Минобороны РФ заместитель командира взвода группировки войск "Центр" Денис Федосеев.

"Начали работать по этому направлению в 2025 году. Постоянно развиваемся, не стоим на месте. Если в начале мы начинали с малых "птиц" грузоподъемностью 1600 грамм, то сейчас мы способны проводить дистанционное минирование, поднимая в воздух до 7 килограмм", - рассказал Федосеев.

Как отметили в российском военном ведомстве, для дистанционного минирования местности в тыловой зоне спецоперации на добропольском направлении оборудованы специальные технические мастерские, в которых подготавливаются боеприпасы с системой самоуничтожения для их дальнейшего сброса с FPV-дронов.