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Боец ВС России отметил рост грузоподъемности дронов-минеров - РИА Новости, 05.06.2026
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Боец ВС России отметил рост грузоподъемности дронов-минеров

Грузоподъемность дронов-минеров ВС РФ за год увеличилась до семи килограмм

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грузоподъемность дронов, используемых для дистанционного минирования, увеличилась с 1,6 до 7 килограммов.
  • Для дистанционного минирования местности оборудованы специальные технические мастерские.
  • Военнослужащие 1614-го отдельного инженерно-саперного батальона группировки войск «Центр» продолжают успешно выполнять боевые задачи на добропольском направлении СВО.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Грузоподъемность дронов, используемых для дистанционного минирования, с прошлого года увеличилась с 1,6 до 7 килограммов, рассказал на видео Минобороны РФ заместитель командира взвода группировки войск "Центр" Денис Федосеев.
"Начали работать по этому направлению в 2025 году. Постоянно развиваемся, не стоим на месте. Если в начале мы начинали с малых "птиц" грузоподъемностью 1600 грамм, то сейчас мы способны проводить дистанционное минирование, поднимая в воздух до 7 килограмм", - рассказал Федосеев.
Как отметили в российском военном ведомстве, для дистанционного минирования местности в тыловой зоне спецоперации на добропольском направлении оборудованы специальные технические мастерские, в которых подготавливаются боеприпасы с системой самоуничтожения для их дальнейшего сброса с FPV-дронов.
"Военнослужащие 1614-го отдельного инженерно-саперного батальона группировки войск "Центр" продолжают успешно выполнять боевые задачи, обеспечивая продвижение штурмовых подразделений, сковывая действия украинских боевиков на добропольском направлении СВО", - подчеркнули в Минобороны.
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