Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военные полностью освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области за неделю.

Перед освобождением Комсомольского штурмовики «Востока» зачистили прилегающие к нему лесополосы.

Противник потерял шесть бронемашин, большое число автомобилей и мотоциклов, а также беспилотники различного типа.

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Российские военные в населенный пункт Комсомольское в Запорожской области заходили с трех сторон и за неделю полностью освободили его, рассказал РИА Новости командир взвода 114-го полка группировки "Восток" с позывным "Танкист".

Минобороны РФ сообщило об освобождении села Комсомольское 4 июня.

По словам "Танкиста", перед освобождением населенного пункта Комсомольское штурмовики "Востока" зачистили от противника прилегающие к нему лесополосы.

"Заходили в населенный пункт Комсомольское, заходили туда с трех сторон, слева, справа и посередине. Заходили туда и группами, где-то местами накапливались. Зашли целой ротой, заняли более 120 домов", - рассказал он.

По его словам, за время освобождения населенного пункта противник потерял шесть бронемашин, большое число автомобилей и мотоциклов, а также беспилотники различного типа.