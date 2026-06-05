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Бойцы "Востока" освободили Комсомольское за неделю - РИА Новости, 05.06.2026
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Бойцы "Востока" освободили Комсомольское за неделю

ВС России освободили Комсомольское за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные полностью освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области за неделю.
  • Перед освобождением Комсомольского штурмовики «Востока» зачистили прилегающие к нему лесополосы.
  • Противник потерял шесть бронемашин, большое число автомобилей и мотоциклов, а также беспилотники различного типа.
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Российские военные в населенный пункт Комсомольское в Запорожской области заходили с трех сторон и за неделю полностью освободили его, рассказал РИА Новости командир взвода 114-го полка группировки "Восток" с позывным "Танкист".
Минобороны РФ сообщило об освобождении села Комсомольское 4 июня.
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По словам "Танкиста", перед освобождением населенного пункта Комсомольское штурмовики "Востока" зачистили от противника прилегающие к нему лесополосы.
"Заходили в населенный пункт Комсомольское, заходили туда с трех сторон, слева, справа и посередине. Заходили туда и группами, где-то местами накапливались. Зашли целой ротой, заняли более 120 домов", - рассказал он.
По его словам, за время освобождения населенного пункта противник потерял шесть бронемашин, большое число автомобилей и мотоциклов, а также беспилотники различного типа.
"Хорошо поработали. Спустя неделю мы уже оттуда выгнали врага. Заняли позиции, закрепились, ждем дальнейших указаний", - добавил комвзвода.
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