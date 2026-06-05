Боец рассказал об особенной тактике при освобождении Комсомольского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командир взвода группировки войск «Восток» с позывным Танкист рассказал, что штурм и освобождение Комсомольского осуществлялись с использованием тактики малых групп из трех человек.
- Минобороны РФ сообщило об освобождении российской армией населенного пункта Комсомольское в Запорожской области.
- В ходе боев российские мотострелки зачистили район обороны площадью до пяти квадратных километров, уничтожив более роты живой силы ВСУ и значительное количество техники.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Штурм и последующее освобождение Комсомольского происходили с использованием тактики малых групп из трех человек, рассказал на видео Минобороны РФ командир взвода группировки войск "Восток" с позывным Танкист.
Минобороны в четверг сообщило об освобождении российской армией населенного пункта Комсомольское в Запорожской области.
"Мы в эту деревню заходили с трех сторон: слева, справа и посередине. Двигались группами под сопровождение дронов, заходили круглыми сутками. Группа состояла из трех человек, а иногда приходилось вести по одному до определенной точки. Там накапливались и заходили уже конкретно в "населенник", - сказал "Танкист".
По его словам, противник уже ждал появления российских бойцов, был хорошо подготовлен и активно вел сопротивление. "Ну, как говорится, мы не падали духом, шли вперед, подавляли огнем тех, кто оказывал на нас боевое воздействие. Ну и, соответственно, закреплялись", - сказал командир взвода.
Как отметили в Минобороны, в ходе продолжительных боев российские мотострелки зачистили район обороны площадью до пяти квадратных километров, взяв под контроль более 250 строений. Всего уничтожено свыше роты живой силы ВСУ, поражены шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей, семь единиц мототехники, пять наземных роботизированных комплексов и 35 тяжелых гексакоптеров.