Краткий пересказ от РИА ИИ Командир взвода группировки войск «Восток» с позывным Танкист рассказал, что штурм и освобождение Комсомольского осуществлялись с использованием тактики малых групп из трех человек.

Минобороны РФ сообщило об освобождении российской армией населенного пункта Комсомольское в Запорожской области.

В ходе боев российские мотострелки зачистили район обороны площадью до пяти квадратных километров, уничтожив более роты живой силы ВСУ и значительное количество техники.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Штурм и последующее освобождение Комсомольского происходили с использованием тактики малых групп из трех человек, рассказал на видео Минобороны РФ командир взвода группировки войск "Восток" с позывным Танкист.

Минобороны в четверг сообщило об освобождении российской армией населенного пункта Комсомольское в Запорожской области

"Мы в эту деревню заходили с трех сторон: слева, справа и посередине. Двигались группами под сопровождение дронов, заходили круглыми сутками. Группа состояла из трех человек, а иногда приходилось вести по одному до определенной точки. Там накапливались и заходили уже конкретно в "населенник", - сказал "Танкист".

По его словам, противник уже ждал появления российских бойцов, был хорошо подготовлен и активно вел сопротивление. "Ну, как говорится, мы не падали духом, шли вперед, подавляли огнем тех, кто оказывал на нас боевое воздействие. Ну и, соответственно, закреплялись", - сказал командир взвода.