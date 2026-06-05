Две бригады морпехов ВСУ не могут заткнуть дыры в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Две бригады морской пехоты ВСУ не могут закрыть бреши в обороне на участке Моначиновка — Нечволодовка Харьковской области.

Участок между селами Моначиновка и Нечволодовка длиной около 10 километров имеет стратегическое значение, так как на нем расположены доминирующие высоты и потеря этого участка осложнит подход к Купянску.

Большие потери ВСУ связаны с применением российских авиабомб ФАБ-250/500, плотным огнем артиллерии и обилием дронов.

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Две переброшенные бригады морпехов ВСУ не могут заткнуть дыры в обороне в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Подразделения 35-й и 39-й бригад морской пехоты ВСУ , которые киевский режим перебросил на участок Моначиновка-Нечволодовка, не в состоянии изменить ситуацию и заткнуть дыры в обороне. Отмечаются случаи бегства с позиций", — рассказал собеседник агентства.

Участок между селами Моначиновка и Нечволодовка длиной около 10 километров находится к северо-западу от Купянска. Как отметил представитель силовых структур, ВСУ отчаянно стараются удержать здесь позиции — из-за его потери украинские войска не смогут приблизиться к Купянску. Также на данном участке распложены доминирующие высоты.

По его словам, ситуацию не останавливает ни запугивание расстрелом со стороны командования, ни ямы для дезертиров. Один из комбатов 35-й бригады ВСУ Зорян Пелых с позывным "Хантер" находится в отчаянном положении спустя две недели после переброски его подразделения.

"Бойцы говорят: "Если комбат не остановит бегство, его уже предупредили, что будет снят и пойдет удерживать позиции рядовым. В среднем, живучесть боевика 35-й бригады – не более двух суток", — рассказал собеседник.

Большие потери связаны с применением российских авиабомб ФАБ-250/500, плотным огнем артиллерии и обилием дронов.