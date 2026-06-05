Россия и Китай обсудили координацию в международных организациях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и КНР провели консультации по линии внешнеполитических ведомств.
- Обсуждались вопросы координации в международных организациях и функционирования органов международной юстиции.
- Стороны наметили практические механизмы реализации общих интересов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. РФ и КНР провели консультации по линии внешнеполитических ведомств, в ходе которых обсудили координацию в международных организациях и функционирование органов международной юстиции, сообщили в МИД РФ.
По данным ведомства, консультации состоялись 4-5 июня в Пекине, российскую делегацию представлял директор Правового департамента МИД России Максим Мусихин, китайскую - директор Договорно-правового департамента МИД КНР Ци Дахай.
Стороны также отдельно уделили внимание проблематике морского права и судоходства, Арктики и Антарктики (в частности, работа Консультативного совещания сторон Договора об Антарктике и Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики).
"Намечены практические механизмы реализации общих интересов", - резюмировали в министерстве.