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Россия и Китай обсудили координацию в международных организациях - РИА Новости, 05.06.2026
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22:32 05.06.2026
Россия и Китай обсудили координацию в международных организациях

Представители МИД РФ и КНР обсудили координацию в международных организациях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и КНР провели консультации по линии внешнеполитических ведомств.
  • Обсуждались вопросы координации в международных организациях и функционирования органов международной юстиции.
  • Стороны наметили практические механизмы реализации общих интересов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. РФ и КНР провели консультации по линии внешнеполитических ведомств, в ходе которых обсудили координацию в международных организациях и функционирование органов международной юстиции, сообщили в МИД РФ.
По данным ведомства, консультации состоялись 4-5 июня в Пекине, российскую делегацию представлял директор Правового департамента МИД России Максим Мусихин, китайскую - директор Договорно-правового департамента МИД КНР Ци Дахай.
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"Подробно обсудили широкий круг вопросов, включая координацию на площадках международных организаций (ООН, БРИКС, ШОС), функционирование органов международной юстиции, в том числе уголовной", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте.
Стороны также отдельно уделили внимание проблематике морского права и судоходства, Арктики и Антарктики (в частности, работа Консультативного совещания сторон Договора об Антарктике и Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики).
"Намечены практические механизмы реализации общих интересов", - резюмировали в министерстве.
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