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Чувашия и "Ростелеком" обсудили новые рубежи сотрудничества на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:37 05.06.2026
Чувашия и "Ростелеком" обсудили новые рубежи сотрудничества на ПМЭФ

Глава Чувашии Николаев и Осеевский обсудили вопросы цифровизации региона на ПМЭФ

© Фото : пресс-служба правительства Чувашской РеспубликиПрезидент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский и глава Чувашской Республики Олег Николаев
Президент ПАО Ростелеком Михаил Осеевский и глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Чувашской Республики
Президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский и глава Чувашской Республики Олег Николаев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский обсудили вопросы цифровизации региона и повышения доступности связи в отдаленных уголках республики, сообщает пресс-служба правительства региона.
Николаев отметил многовекторное сотрудничество с "Ростелекомом".
В 2026 году "Ростелеком" значительно нарастил темпы строительства волоконно-оптической инфраструктуры в Чувашии. Благодаря реализуемым проектам высокоскоростной интернет дополнительно получат порядка 26 тысяч домохозяйств. Основное внимание уделяется частному сектору, где потенциал подключения составляет около 85 тысяч домовладений.
"Мы активно развиваем в республике цифровые сервисы. Чувашия занимает второе место в рамках программы цифровой трансформации государства. Активно начинаем использовать сервис “Нейрошлюз” — агент искусственного интеллекта, разработанный специалистами “Ростелекома”. Этот продукт позволяет нам внедрять возможности ИИ в закрытые системы государственного управления", — приводит пресс-служба слова Николаева.
Интеграция ИИ-технологий в работу органов власти стартовала по поручению главы республики в 2025 году. Пилотный проект "Нейрошлюз" был успешно апробирован, и сегодня рассматривается вопрос масштабирования на все ведомства республики для повышения качества управленческих решений в органах государственной власти.
В пресс-службе указали, что с 2020 по 2025 годы в целях поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения в Чувашии провели модернизацию соответствующей инфраструктуры. За 5 лет установлено свыше 400 комплексов оповещения. На сегодняшний день региональная система оповещения населения охватывает более 80% населения и полностью готова к выполнению задач по предназначению. До 2028 года работы по развитию систем оповещения продолжается.
Совместно с "Ростелекомом" в республике ведется работа по реализации задач мониторинга экологической среды. Разработан проект системы экомониторинга для пилотных зон в Чебоксарах и Новочебоксарске. Он включает два стационарных поста наблюдения и передвижную лабораторию. Система будет интегрирована с платформой "Безопасный город". Сейчас проект проходит экспертизу в МЧС.
Минцифры Чувашии и "Ростелеком" прорабатывают также внедрение российской системы управления ИТ-проектами "Лукоморье". Цель – снизить зависимость от иностранного программного обеспечения, оптимизировать бюджетные расходы и перейти на отечественные цифровые решения.
"Чувашия и “Ростелеком” заинтересованы в совместном развитии экосистемы “Лукоморье”. У нас в регионе разрабатывается много различных программных продуктов. Импортозамещенная система “Лукоморье” позволяет уже на стадии разработки программных продуктов понимать, что мы делаем, какие результаты можем получить и вмешиваться в процесс разработки в случае необходимости коррекции", - отметил глава Чувашии.
По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжить тесное партнерство. Реализация намеченных планов – от строительства оптики до экологического мониторинга – обеспечит жителям Чувашии удобный доступ к цифровым услугам, повысит безопасность и экологическое благополучие региона, заключили в пресс-службе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
ПМЭФ-2026Олег Николаев (политик)Михаил ОсеевскийЧебоксарыНовочебоксарск
 
 
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