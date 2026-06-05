ВТБ и Газпромбанк договорились о технологическом сотрудничестве

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ВТБ и Газпромбанк подписали соглашение о технологическом сотрудничестве, направленное на развитие мультибанковских сервисов для корпоративных клиентов, сообщает пресс-служба ВТБ.

Решение позволит компаниям видеть счета, операции и остатки по ним в едином цифровом окне — в личном кабинете "ВТБ Бизнес-онлайн". Документ подписали руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ, старший вице-президент Игорь Острейко и первый вице-президент Газпромбанка Олег Мельников в рамках ПМЭФ-2026.

Проект предполагает интеграцию банковских систем на базе открытых программных интерфейсов в соответствии со стандартами Банка России. Такой подход позволит обеспечить защищенный и стандартизированный обмен финансовой информацией между банками и предоставить корпоративным клиентам более удобный доступ к данным по счетам и операциям.

Клиент сможет получать данные из разных банков в одном окне, и тем самым снизить нагрузку на казначейство, сделать управление финансами более оперативными и менее рисковыми.

В рамках проекта ВТБ и Газпромбанк создали совместную рабочую группу, которая уже приступила к проработке инфраструктуры технологической интеграции и сценариев обмена данными. Завершить техническую настройку и запустить обмен информацией планируется до конца третьего квартала 2026 года.

"Мы видим, что для крупных корпоративных клиентов становится все более важной задача консолидации финансовой информации: по счетам, остаткам и операциям в разных банках. Мультибанковская интеграция — один из инструментов, который позволяет постепенно снижать ручную нагрузку на казначейство, повышать прозрачность финансовых потоков и ускорять принятие управленческих решений. Для ВТБ это логичное продолжение стратегии по созданию удобной цифровой среды вокруг бизнеса клиента", — отметил Острейко.