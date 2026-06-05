Рейтинг@Mail.ru
Вьетнам готов развивать сотрудничество с Россией в сфере технологий - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 05.06.2026
Вьетнам готов развивать сотрудничество с Россией в сфере технологий

Ханг Ле: Вьетнам готов развивать сотрудничество с РФ в сфере технологий

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
ПМЭФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вьетнам ценит технологические достижения России и готов развивать сотрудничество с Россией в различных направлениях, заявила заместитель министра иностранных дел республики Тхи Тху Ханг Ле.
  • Многие вьетнамцы получали образование и подготовку в СССР и России, и большинство из них внесли значительный вклад в развитие Вьетнама, отметила дипломат.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Вьетнам ценит технологические достижения РФ и готов развивать сотрудничество в этом направлении, заявила РИА Новости заместитель министра иностранных дел республики Тхи Тху Ханг Ле на ПМЭФ.
"Между Вьетнамом и Россией существуют очень хорошие традиционные дружба и сотрудничество. Я считаю, что у двух стран есть большой потенциал для дальнейшего сотрудничества, включая экономку, торговлю, энергетику, образования и технологий, потому что нас всегда вдохновляли технологические достижения России", - сказала она.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Новак: Россия поддержит Вьетнам в создании стратегического резерва нефти
4 июня, 14:38
По словам дипломата, многие вьетнамцы получали образование и проходили подготовку в бывшем Советском Союзе и России.
"Большинство из них вернулись в страну и внесли огромный вклад в ее развитие. Некоторые из них занимали высокие посты в нашей политической системе, а также в экономике и других сферах", - подчеркнула она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь во время встречи в рамках 47-го саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре. 27 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Премьер Вьетнама предложил России расширить энергетическое сотрудничество
27 октября 2025, 09:35
 
В миреРоссияВьетнам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала