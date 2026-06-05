Вьетнам готов развивать сотрудничество с Россией в сфере технологий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Вьетнам ценит технологические достижения РФ и готов развивать сотрудничество в этом направлении, заявила РИА Новости заместитель министра иностранных дел республики Тхи Тху Ханг Ле на ПМЭФ.

"Большинство из них вернулись в страну и внесли огромный вклад в ее развитие. Некоторые из них занимали высокие посты в нашей политической системе, а также в экономике и других сферах", - подчеркнула она.