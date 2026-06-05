Вьетнам готов развивать сотрудничество с Россией в сфере технологий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вьетнам ценит технологические достижения России и готов развивать сотрудничество с Россией в различных направлениях, заявила заместитель министра иностранных дел республики Тхи Тху Ханг Ле.
- Многие вьетнамцы получали образование и подготовку в СССР и России, и большинство из них внесли значительный вклад в развитие Вьетнама, отметила дипломат.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Вьетнам ценит технологические достижения РФ и готов развивать сотрудничество в этом направлении, заявила РИА Новости заместитель министра иностранных дел республики Тхи Тху Ханг Ле на ПМЭФ.
"Между Вьетнамом и Россией существуют очень хорошие традиционные дружба и сотрудничество. Я считаю, что у двух стран есть большой потенциал для дальнейшего сотрудничества, включая экономку, торговлю, энергетику, образования и технологий, потому что нас всегда вдохновляли технологические достижения России", - сказала она.
По словам дипломата, многие вьетнамцы получали образование и проходили подготовку в бывшем Советском Союзе и России.
"Большинство из них вернулись в страну и внесли огромный вклад в ее развитие. Некоторые из них занимали высокие посты в нашей политической системе, а также в экономике и других сферах", - подчеркнула она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Премьер Вьетнама предложил России расширить энергетическое сотрудничество
27 октября 2025, 09:35