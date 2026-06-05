ПСБ и ВСК расширяют услуги страхования для розничных клиентов

"Наша задача — встроить страховые решения в банковские продукты так, чтобы они оформлялись быстро, прозрачно и в логике самой сделки. Наше партнерство позволит предложить розничным клиентам готовые решения — от ипотечного страхования до комплексных коробочных продуктов с понятной стоимостью и заранее определенным набором рисков. Это повышает удобство для клиента и делает финансовые сделки более простыми и защищенными", — сказал Щавелев.