ПСБ и ВСК расширяют услуги страхования для розничных клиентов

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ПСБ и Страховой Дом ВСК заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве для развития страховых сервисов в интересах розничных клиентов банка, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали на полях Петербургского международного экономического форума старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев и генеральный директор Страхового Дома ВСК Анна Рыбина.
Сотрудничество предусматривает развитие розничных страховых решений, включая ипотечное страхование заемщиков банка, а также внедрение коробочных продуктов.
"Наша задача — встроить страховые решения в банковские продукты так, чтобы они оформлялись быстро, прозрачно и в логике самой сделки. Наше партнерство позволит предложить розничным клиентам готовые решения — от ипотечного страхования до комплексных коробочных продуктов с понятной стоимостью и заранее определенным набором рисков. Это повышает удобство для клиента и делает финансовые сделки более простыми и защищенными", — сказал Щавелев.
В свою очередь, Рыбина заявила, что банковский канал продаж является одним из ключевых для страховщиков. При этом продуктовая линейка давно вышла за пределы стандартного страхового полиса.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.