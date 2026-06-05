План сотрудничества между Якутией и ДНР наметили на ПМЭФ

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На полях Петербургского международного экономического форума глава Республики Саха Айсен Николаев и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провели рабочую встречу, итогом которой стало подписание плана мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между регионами на 2026-2030 годы, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Документ определяет стратегию взаимодействия в десятках направлений: от поставок химического, нефтехимического, котельного и горно-шахтного оборудования до сотрудничества в сферах сельского хозяйства, ИТ, образования и культуры, включая оснащение учреждений культуры ДНР кинопроекторами якутской компании "Экстра Синема".

Главными темами рабочей встречи руководителей двух регионов стали гуманитарные и социально значимые проекты.

Одним из ключевых направлений сотрудничества между республиками является восстановление инфраструктуры в городах ДНР силами якутских специалистов. Республика Саха (Якутия) с мая 2022 года проводила восстановительные работы в городе Кировское, а затем – в Докучаевске. За 4 года восстановлено уже 149 объектов. До конца 2026 года будут завершены работы еще на 11 объектах.

С июня 2023 года в Кировском работает филиал Якутской республиканской офтальмологической больницы. За три года проведено более 6 тысяч операций и 25 тысяч консультаций. С марта 2024 года постоянная сменная бригада якутских врачей работает в Докучаевске, где выполнено свыше 1 тысячи операций, из них 405 — офтальмологических (включая удаление катаракты).

Рекорд был установлен в 2023 году в Мариуполе, где якутские специалисты под руководством главного врача Якутской офтальмологической больницы Ивана Луцкана провели 258 операций за три дня.

Николаев и Пушилин обсудили содействие съемочной группе в сборе свидетельств и материалов, а также в организации консультаций с военнослужащими и жителями ДНР для обеспечения исторической достоверности картины.

"Республика Саха (Якутия) заинтересована в практическом наполнении достигнутых договоренностей и готова к плотному взаимодействию с партнерами в Донецкой Народной Республике. Уверен, что дальнейшее развитие контактов будет способствовать укреплению нашего партнерства", — приводит пресс-служба слова Николаева.

Якутия и ДНР также прорабатывают вопрос установки на территории ДНР мемориала проекта "Бастионы памяти". Этот проект реализуется с февраля 2025 года и направлен на создание мемориальной инфраструктуры в память о якутянах и других защитниках Отечества, павших в годы Великой Отечественной войны. Сейчас рассматривается возможность размещения обелиска на мемориальном комплексе "Саур-Могила". Проект предполагает использование QR-кодов, это позволит увековечить память как защитников Красной Армии времен Великой Отечественной войны, так и военнослужащих, павших в ходе специальной военной операции.

Продолжением работы по сохранению исторической памяти станет участие студентов из ДНР в VI молодежной смене проекта "Вахта памяти. Ржев – Дальний Восток". Смена пройдет с 6 по 19 июля 2026 года в военно-патриотическом лагере имени Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова в Тверской области. Лагерь назван в честь якутского снайпера, а сам проект "Вахта памяти" уже несколько лет объединяет молодежь из разных регионов России для поисковой и патриотической работы. В этом году планируется участие до 10 студентов из ДНР. Стороны договорились оказать содействие в организации их поездки.