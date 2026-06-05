"Просвещение" и Политехнический музей подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На площадке Петербургского международного экономического форума АО "Просвещение" (Группа ВЭБ.РФ) и Политехнический музей подписали соглашение о сотрудничестве и партнерстве, сообщили РИА Новости в группе.

Документ предусматривает реализацию совместных образовательных, научно-просветительских и культурных проектов, направленных на популяризацию науки, а также создание современного образовательного пространства, нацеленное на развитие интереса к знаниям и создание новых возможностей для детей и молодежи.

Партнерство предполагает организацию совместных выставок, фестивалей науки, просветительских программ, встреч с представителями науки, культуры и бизнеса, а также разработку новых образовательных форматов на базе Политехнического музея. Отдельное внимание планируется уделить профориентационным проектам, развитию научной грамотности и вовлечению детей в исследовательскую деятельность.

Кроме того, в планах "Просвещения" при поддержке ВЭБ.РФ — создание нового образовательного пространства на базе Политехнического музея.

"Мы договорились создать на площадке Политехнического музея современное образовательное пространство, которое объединит возможности "Просвещения" и ВЭБа, технологий и практического обучения. Мы хотим, чтобы это совместное пространство стало точкой притяжения для школьников со всей России, местом, где знания будут передаваться с помощью самых современных инструментов и форматов", — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Соглашение стало очередным шагом в рамках трансформации "Просвещения", которую ВЭБ.РФ реализует в 2026 году. Компания последовательно расширяет свое присутствие за пределами традиционной образовательной среды, создавая новые пространства и форматы для обучения, развития и самореализации детей и молодежи.

Партнерство позволит объединить научно-просветительский потенциал музея и образовательную экспертизу "Просвещения" для создания современных решений, которые могут быть востребованы как на площадке музея, так и в образовательных организациях.