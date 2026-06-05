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"Просвещение" и Политехнический музей подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 05.06.2026
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10:24 05.06.2026
"Просвещение" и Политехнический музей подписали соглашение о сотрудничестве

"Просвещение" и Политехнический музей подписали соглашение о партнерстве

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ"Просвещение" и Политехнический музей подписали соглашение о сотрудничестве
Просвещение и Политехнический музей подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
"Просвещение" и Политехнический музей подписали соглашение о сотрудничестве
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На площадке Петербургского международного экономического форума АО "Просвещение" (Группа ВЭБ.РФ) и Политехнический музей подписали соглашение о сотрудничестве и партнерстве, сообщили РИА Новости в группе.
Документ предусматривает реализацию совместных образовательных, научно-просветительских и культурных проектов, направленных на популяризацию науки, а также создание современного образовательного пространства, нацеленное на развитие интереса к знаниям и создание новых возможностей для детей и молодежи.
Партнерство предполагает организацию совместных выставок, фестивалей науки, просветительских программ, встреч с представителями науки, культуры и бизнеса, а также разработку новых образовательных форматов на базе Политехнического музея. Отдельное внимание планируется уделить профориентационным проектам, развитию научной грамотности и вовлечению детей в исследовательскую деятельность.
Кроме того, в планах "Просвещения" при поддержке ВЭБ.РФ — создание нового образовательного пространства на базе Политехнического музея.
"Мы договорились создать на площадке Политехнического музея современное образовательное пространство, которое объединит возможности "Просвещения" и ВЭБа, технологий и практического обучения. Мы хотим, чтобы это совместное пространство стало точкой притяжения для школьников со всей России, местом, где знания будут передаваться с помощью самых современных инструментов и форматов", — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Соглашение стало очередным шагом в рамках трансформации "Просвещения", которую ВЭБ.РФ реализует в 2026 году. Компания последовательно расширяет свое присутствие за пределами традиционной образовательной среды, создавая новые пространства и форматы для обучения, развития и самореализации детей и молодежи.
Партнерство позволит объединить научно-просветительский потенциал музея и образовательную экспертизу "Просвещения" для создания современных решений, которые могут быть востребованы как на площадке музея, так и в образовательных организациях.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером. ВЭБ.РФ – титульный партнер форума.
 
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