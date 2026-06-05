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Экс-премьер Молдавии высказался за экономическое сотрудничество с Россией - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
04:22 05.06.2026
Экс-премьер Молдавии высказался за экономическое сотрудничество с Россией

Тарлев высказался за экономическое сотрудничество Молдавии с Россией

© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Развитие экономического сотрудничества между Россией и Молдавией необходимо для укрепления политического сотрудничества, заявил Василий Тарлев.
  • Молдавия готова к сотрудничеству с Россией по всем направлениям, включая гуманитарное, культурное и экономическое.
  • Диалог между странами должен выстраиваться через экономическое сотрудничество, а не через революции, указал Тарлев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Развитие экономического сотрудничества между Россией и Молдавией необходимо для укрепления политического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ президент национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, экс-премьер страны Василий Тарлев.
"Мы готовы (к сотрудничеству - ред.), мы пришли с рецептами, с предложениями о сотрудничестве по всем направлениям, в том числе и гуманитарном, культурном и, конечно, экономическом. Если у нас будет экономика, то политика никуда не денется", - сказал Тарлев.
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Собеседник агентства уточнил, что диалог между странами должен выстраиваться "не через революции", а через экономическое сотрудничество.
"Мы должны делать революцию в мышлении, в желании и в экономическом взаимоотношении", - указал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026МолдавияВасилий ТарлевРоссия
 
 
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