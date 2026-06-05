Экс-премьер Молдавии высказался за экономическое сотрудничество с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Развитие экономического сотрудничества между Россией и Молдавией необходимо для укрепления политического сотрудничества, заявил Василий Тарлев.

Молдавия готова к сотрудничеству с Россией по всем направлениям, включая гуманитарное, культурное и экономическое.

Диалог между странами должен выстраиваться через экономическое сотрудничество, а не через революции, указал Тарлев.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Развитие экономического сотрудничества между Россией и Молдавией необходимо для укрепления политического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ президент национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, экс-премьер страны Василий Тарлев.

"Мы готовы (к сотрудничеству - ред.), мы пришли с рецептами, с предложениями о сотрудничестве по всем направлениям, в том числе и гуманитарном, культурном и, конечно, экономическом. Если у нас будет экономика, то политика никуда не денется", - сказал Тарлев

Собеседник агентства уточнил, что диалог между странами должен выстраиваться "не через революции", а через экономическое сотрудничество.

"Мы должны делать революцию в мышлении, в желании и в экономическом взаимоотношении", - указал он.