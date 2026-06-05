Предприятие по производству очистных сооружений создадут на Смоленщине

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В индустриальном парке "Сафоново" в Смоленской области будет создано современное предприятие по производству очистных сооружений и сборных железобетонных изделий, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Высокотехнологичные предприятия играют ключевую роль в развитии современной экономики. В индустриальном парке "Сафоново" создадим современное предприятие по производству очистных сооружений и сборных железобетонных изделий. Проект реализует ООО "СВС". Заключили соответствующее соглашение с компанией в рамках Петербургского международного экономического форума", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".

Проект предполагает строительство производственного комплекса площадью около 34,5 тысячи квадратных метров. Предприятие будет выпускать очистные сооружения производительностью до 60 тысяч кубических метров в сутки, а также широкий ассортимент железобетонных изделий для строительной отрасли.

"Проект обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой. Под строительство подобран земельный участок в границах индустриального парка, компания уже получила статус резидента. В настоящее время формируется пул поставщиков оборудования и комплектующих, получены коммерческие предложения по основным направлениям производства. Ведется подготовка к реализации инвестиционного этапа и строительству", – отметил он.

Общий объем инвестиций составит порядка 745 миллионов рублей. Реализация рассчитана до 2040 года. Старт строительно-монтажных работ запланирован на 2028 год, выход на проектную мощность – на 2031 год.