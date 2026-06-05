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Предприятие по производству очистных сооружений создадут на Смоленщине - РИА Новости, 05.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
10:17 05.06.2026
Предприятие по производству очистных сооружений создадут на Смоленщине

Предприятие по выпуску очистных сооружений построят в Смоленской области

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Василий Анохин
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В индустриальном парке "Сафоново" в Смоленской области будет создано современное предприятие по производству очистных сооружений и сборных железобетонных изделий, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Высокотехнологичные предприятия играют ключевую роль в развитии современной экономики. В индустриальном парке "Сафоново" создадим современное предприятие по производству очистных сооружений и сборных железобетонных изделий. Проект реализует ООО "СВС". Заключили соответствующее соглашение с компанией в рамках Петербургского международного экономического форума", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
Проект предполагает строительство производственного комплекса площадью около 34,5 тысячи квадратных метров. Предприятие будет выпускать очистные сооружения производительностью до 60 тысяч кубических метров в сутки, а также широкий ассортимент железобетонных изделий для строительной отрасли.
"Проект обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой. Под строительство подобран земельный участок в границах индустриального парка, компания уже получила статус резидента. В настоящее время формируется пул поставщиков оборудования и комплектующих, получены коммерческие предложения по основным направлениям производства. Ведется подготовка к реализации инвестиционного этапа и строительству", – отметил он.
Общий объем инвестиций составит порядка 745 миллионов рублей. Реализация рассчитана до 2040 года. Старт строительно-монтажных работ запланирован на 2028 год, выход на проектную мощность – на 2031 год.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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