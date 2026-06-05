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Солнцев представил на ПМЭФ стратегию экономического развития Оренбуржья - РИА Новости, 05.06.2026
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
14:29 05.06.2026
Солнцев представил на ПМЭФ стратегию экономического развития Оренбуржья

Евгений Солнцев представил на ПМЭФ стратегию экономического развития Оренбуржья

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕвгений Солнцев на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026
Евгений Солнцев на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Евгений Солнцев на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на площадке Петербургского международного экономического форума представил стратегию экономического развития региона.
"На площадке ПМЭФ представил стратегию экономического развития Оренбуржья. В брифинге приняли участие журналисты федеральных СМИ. Почему именно на форуме? Аудитория ПМЭФ широкая. Среди участников представители российских регионов и 130 стран. Многие из них давние или потенциальные партнеры Оренбуржья. Мы определили направления нашего движения и готовы к новым проектам. Оренбургская область должна совершить перезагрузку. И мы смело об этом заявляем", - сообщил Солнцев на платформе "Макс".
Подготовкой документа, определяющего развитие до 2036 года, занимались почти год. В основе – предложения жителей, а также территориальные преимущества, уточнил губернатор.
"Ставим себе ключевую задачу – развитие не только добычи нефти и газа, но и переработки углеводородов. Параллельно – расширение потенциала смежных отраслей: машиностроение, транспорт, строительство и химическая промышленность. С этой целью в Оренбуржье в 2027 году запланирован запуск промышленного технопарка "Победа". Отдельное внимание – освоению литиевых ресурсов региона. Литий является стратегически важным элементом для ряда высокотехнологичных производств", - сказал Солнцев.
Он отметил, что регион обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве, лидер по выращиванию твердых сортов пшеницы.
"Переходим к решению новой задачи - от экспорта сырья к экспорту продуктов с высокой добавленной стоимостью. Усиливаем позиции в переработке подсолнечника. Оренбургское масло уже знакомо на рынке Китая. Имеется потенциал нарастить объемы и расширить географию поставок. Двигаемся в этом направлении", - сообщил губернатор Оренбургской области.
Солнцев отметил, что несмотря на мощную промышленную базу, сильную научную школу, производство лекарственных препаратов в промышленных масштабах в регионе не развивалось. "Приступаем к освоению этой сферы. Планируем создать в Оренбуржье фармацевтический кластер", - сказал он.
Губернатор подчеркнул, что уникальное географическое положение Оренбуржья диктует создание современных мультимодальных логистических центров, сухих портов. Регион должен стать производственным узлом для международного бизнеса, открывая дорогу в Россию.
"Мы нацелены на взаимовыгодное сотрудничество и расширение связей с Китаем, Индией, Казахстаном и Узбекистаном. Уже сейчас на территории ОЭЗ международный холдинг API готовится начать строительство завода по производству контрольно-измерительных приборов. Продукция помимо российских рынков сбыта будет экспортироваться в страны Европейского экономического союза", - сказал руководитель региона.
В сфере туризма безусловным лидером выступает курорт "Соленые озера" в Соль-Илецке, отметил Солнцев.
"Наша стратегическая задача — превратить этот кластер в комфортный круглогодичный курорт. И уже шаги к этому сделаны. Оренбургская область – это территория возможностей. Мы обязаны их реализовывать на благо жителей региона и России", - добавил губернатор Оренбуржья.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
 
Оренбургская областьПМЭФЕвгений Солнцев
 
 
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