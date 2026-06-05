Солнцев представил на ПМЭФ стратегию экономического развития Оренбуржья

Евгений Солнцев на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026

Евгений Солнцев на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на площадке Петербургского международного экономического форума представил стратегию экономического развития региона.

"На площадке ПМЭФ представил стратегию экономического развития Оренбуржья. В брифинге приняли участие журналисты федеральных СМИ. Почему именно на форуме? Аудитория ПМЭФ широкая. Среди участников представители российских регионов и 130 стран. Многие из них давние или потенциальные партнеры Оренбуржья. Мы определили направления нашего движения и готовы к новым проектам. Оренбургская область должна совершить перезагрузку. И мы смело об этом заявляем", - сообщил Солнцев на платформе "Макс".

Подготовкой документа, определяющего развитие до 2036 года, занимались почти год. В основе – предложения жителей, а также территориальные преимущества, уточнил губернатор.

"Ставим себе ключевую задачу – развитие не только добычи нефти и газа, но и переработки углеводородов. Параллельно – расширение потенциала смежных отраслей: машиностроение, транспорт, строительство и химическая промышленность. С этой целью в Оренбуржье в 2027 году запланирован запуск промышленного технопарка "Победа". Отдельное внимание – освоению литиевых ресурсов региона. Литий является стратегически важным элементом для ряда высокотехнологичных производств", - сказал Солнцев.

Он отметил, что регион обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве, лидер по выращиванию твердых сортов пшеницы.

"Переходим к решению новой задачи - от экспорта сырья к экспорту продуктов с высокой добавленной стоимостью. Усиливаем позиции в переработке подсолнечника. Оренбургское масло уже знакомо на рынке Китая. Имеется потенциал нарастить объемы и расширить географию поставок. Двигаемся в этом направлении", - сообщил губернатор Оренбургской области.

Солнцев отметил, что несмотря на мощную промышленную базу, сильную научную школу, производство лекарственных препаратов в промышленных масштабах в регионе не развивалось. "Приступаем к освоению этой сферы. Планируем создать в Оренбуржье фармацевтический кластер", - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что уникальное географическое положение Оренбуржья диктует создание современных мультимодальных логистических центров, сухих портов. Регион должен стать производственным узлом для международного бизнеса, открывая дорогу в Россию.

"Мы нацелены на взаимовыгодное сотрудничество и расширение связей с Китаем, Индией, Казахстаном и Узбекистаном. Уже сейчас на территории ОЭЗ международный холдинг API готовится начать строительство завода по производству контрольно-измерительных приборов. Продукция помимо российских рынков сбыта будет экспортироваться в страны Европейского экономического союза", - сказал руководитель региона.

В сфере туризма безусловным лидером выступает курорт "Соленые озера" в Соль-Илецке, отметил Солнцев.

"Наша стратегическая задача — превратить этот кластер в комфортный круглогодичный курорт. И уже шаги к этому сделаны. Оренбургская область – это территория возможностей. Мы обязаны их реализовывать на благо жителей региона и России", - добавил губернатор Оренбуржья.