Кировский губернатор и мэр Москвы заключили соглашение о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Кировская область и Москва заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме, договорившись о расширении связей между регионами, сообщила пресс-служба правительства Кировской области.
Подписи под документом поставили губернатор Кировской области Александр Соколов и мэр Москвы Сергей Собянин. Соглашение направлено на сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах и предполагает реализацию совместных проектов.
"Соглашение - это продолжение и развитие наших добрых контактов в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. За плечами уже есть успешные совместные проекты: брендированный поезд в московском метро к 650-летию Кирова. Такой же запустим в этом году к 90-летию Кировской области. В преддверии нового 2026 года ГУМ-каток на Красной площади украсили в стиле дымковской игрушки. Только в прошлом году мы поставили москвичам продукции на более чем 30 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова Соколова.
Также речь в соглашении идет о проведении совместных выставок, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, в том числе межрегиональных и международных выставок и ярмарок товаров и услуг.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.