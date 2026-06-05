Кировский губернатор и мэр Москвы заключили соглашение о сотрудничестве

"Соглашение - это продолжение и развитие наших добрых контактов в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. За плечами уже есть успешные совместные проекты: брендированный поезд в московском метро к 650-летию Кирова. Такой же запустим в этом году к 90-летию Кировской области. В преддверии нового 2026 года ГУМ-каток на Красной площади украсили в стиле дымковской игрушки. Только в прошлом году мы поставили москвичам продукции на более чем 30 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова Соколова.