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ПСБ и Херсонская область заключили на ПМЭФ соглашение по "Карте жителя" - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:43 05.06.2026
ПСБ и Херсонская область заключили на ПМЭФ соглашение по "Карте жителя"

ПСБ и Херсонская область договорились на ПМЭФ о реализации "Карты жителя"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд "Промсвязьбанка"
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© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ПСБ поддержит реализацию проекта "Карта жителя Херсонской области", который объединит в одном инструменте финансовые и социально значимые сервисы для жителей региона, сообщает пресс-служба банка.
Соответствующее соглашение в присутствии председателя ПСБ Петра Фрадкова и губернатора Херсонской области Владимира Сальдо подписали на Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев и председатель правительства Херсонской области Семен Машкауцан.
Стороны договорились о сотрудничестве при разработке и внедрении проекта, включая формирование его концепции и дорожной карты. Также взаимодействие предусматривает участие ПСБ в развитии новых цифровых технологий в Херсонской области.
"Подписание соглашения между ПСБ и Херсонской областью переводит проект "Карта жителя" в практическую фазу. У ПСБ уже есть успешный опыт создания таких цифровых решений в других регионах, поэтому мы точно знаем, как сделать сервис действительно удобным, надежным и полезным для пользователей. В Херсонской области мы применим свои наработки и экспертизу, чтобы содействовать дальнейшему развитию современной региональной инфраструктуры и создать прочный цифровой фундамент для решения повседневных задач жителей региона", – прокомментировал Дорофеев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026Херсонская областьПетр ФрадковВладимир СальдоПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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