ПСБ и Херсонская область заключили на ПМЭФ соглашение по "Карте жителя"

Стороны договорились о сотрудничестве при разработке и внедрении проекта, включая формирование его концепции и дорожной карты. Также взаимодействие предусматривает участие ПСБ в развитии новых цифровых технологий в Херсонской области.

"Подписание соглашения между ПСБ и Херсонской областью переводит проект "Карта жителя" в практическую фазу. У ПСБ уже есть успешный опыт создания таких цифровых решений в других регионах, поэтому мы точно знаем, как сделать сервис действительно удобным, надежным и полезным для пользователей. В Херсонской области мы применим свои наработки и экспертизу, чтобы содействовать дальнейшему развитию современной региональной инфраструктуры и создать прочный цифровой фундамент для решения повседневных задач жителей региона", – прокомментировал Дорофеев.