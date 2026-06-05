DOGMA заключила с ПСБ на ПМЭФ-2026 соглашение о развитии финсервисов

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Девелоперская компания DOGMA и ПСБ заключили на ПМЭФ-2026 соглашение о развитии финансового взаимодействия, внедрении современных банковских инструментов и реализации ипотечных программ, сообщает компания.
Как отмечается в сообщении, ПСБ является ключевым партнером девелопера по цифровой ипотеке для военнослужащих. В рамках документа стороны намерены расширить сотрудничество в финансовом инжиниринге и внедрить цифровые решения для повышения доступности жилья. Среди ключевых направлений взаимодействия — реализация ипотечных программ, совершенствование клиентских сервисов и внедрение цифровых решений и технологий обслуживания, учитывающих специфику деятельности и масштаб проектов DOGMA.
"Для успешной реализации девелоперских проектов сегодня необходимы не только сильные строительные компетенции, но и современные финансовые решения, повышающие доступность жилья для покупателей. Мы высоко ценим партнерство с ПСБ и видим большой потенциал в разработке совместных решений, учитывающих специфику отрасли и потребности бизнеса", - приводятся в сообщении слова президента DOGМА Дениса Морозова.