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DOGMA заключила с ПСБ на ПМЭФ-2026 соглашение о развитии финсервисов - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:35 05.06.2026 (обновлено: 18:07 05.06.2026)

DOGMA заключила с ПСБ на ПМЭФ-2026 соглашение о развитии финсервисов

© Фото : Пресс-служба ПСБDOGMA заключила с ПСБ на ПМЭФ-2026 соглашение о развитии финсервисов
DOGMA заключила с ПСБ на ПМЭФ-2026 соглашение о развитии финсервисов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба ПСБ
DOGMA заключила с ПСБ на ПМЭФ-2026 соглашение о развитии финсервисов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Девелоперская компания DOGMA и ПСБ заключили на ПМЭФ-2026 соглашение о развитии финансового взаимодействия, внедрении современных банковских инструментов и реализации ипотечных программ, сообщает компания.
Как отмечается в сообщении, ПСБ является ключевым партнером девелопера по цифровой ипотеке для военнослужащих. В рамках документа стороны намерены расширить сотрудничество в финансовом инжиниринге и внедрить цифровые решения для повышения доступности жилья. Среди ключевых направлений взаимодействия — реализация ипотечных программ, совершенствование клиентских сервисов и внедрение цифровых решений и технологий обслуживания, учитывающих специфику деятельности и масштаб проектов DOGMA.
"Для успешной реализации девелоперских проектов сегодня необходимы не только сильные строительные компетенции, но и современные финансовые решения, повышающие доступность жилья для покупателей. Мы высоко ценим партнерство с ПСБ и видим большой потенциал в разработке совместных решений, учитывающих специфику отрасли и потребности бизнеса", - приводятся в сообщении слова президента DOGМА Дениса Морозова.
 
ПМЭФ-2026ПМЭФПСБ (Банк ПСБ)Девелоперы
 
 
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