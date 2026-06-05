DOGMA заключила с ПСБ на ПМЭФ-2026 соглашение о развитии финсервисов

DOGMA заключила с ПСБ на ПМЭФ-2026 соглашение о развитии финсервисов

© Фото : Пресс-служба ПСБ DOGMA заключила с ПСБ на ПМЭФ-2026 соглашение о развитии финсервисов

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Девелоперская компания DOGMA и ПСБ заключили на ПМЭФ-2026 соглашение о развитии финансового взаимодействия, внедрении современных банковских инструментов и реализации ипотечных программ, сообщает компания.

Как отмечается в сообщении, ПСБ является ключевым партнером девелопера по цифровой ипотеке для военнослужащих. В рамках документа стороны намерены расширить сотрудничество в финансовом инжиниринге и внедрить цифровые решения для повышения доступности жилья. Среди ключевых направлений взаимодействия — реализация ипотечных программ, совершенствование клиентских сервисов и внедрение цифровых решений и технологий обслуживания, учитывающих специфику деятельности и масштаб проектов DOGMA.