Смоленщина оказывает поддержку в развитии "Рославльских тормозных систем"

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство Смоленской области оказывает всестороннюю поддержку в реализации проекта по развитию предприятия ООО "Рославльские тормозные системы", сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Петербургский международный экономический форум – это не только возможность достичь новых договоренностей, но и "сверить часы" по уже реализуемым проектам. В 2025 году на ПМЭФ-2025 заключили соглашение с Государственным научным центром РФ "НАМИ" о дальнейшем развитии предприятия ООО "Рославльские тормозные системы". Завод выпускает тормозную аппаратуру для грузовых автомобилей и автобусов, поставляя продукцию на конвейеры ведущих российских автопроизводителей, включая "КАМАЗ", "УРАЛ", "ГАЗ" и другие", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".

И добавил, что в рамках соглашения планируется повышение производственного потенциала предприятия за счет модернизации оборудования и внедрения современных технологических решений. В четверг на Петербургском международном экономическом форуме провели переговоры с инвестором, на которых обсудили уже достигнутые результаты и дальнейшие этапы реализации проекта.

"В настоящее время заключены договоры с ключевыми поставщиками и подрядчиками на поставку и модернизацию оборудования. Согласованы планировочные решения по размещению оборудования, ведется подготовка производственных площадей и технологических процессов к запуску. На объекте продолжаются работы по остеклению, устройству ограждающих конструкций, а также ремонту и модернизации производственных помещений", – заявил глава региона.

Общий объем инвестиций в проект – порядка 10 миллиардов рублей. Помимо средств инвестора привлечена федеральная субсидия в размере 2,5 миллиарда рублей и займ Фонда развития промышленности.

"Правительство Смоленской области оказывает всестороннюю поддержку в реализации проекта. Это станет важным вкладом в повышение конкурентоспособности предприятия и развитие промышленного потенциала региона", – пояснил Анохин.