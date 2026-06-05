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Смоленщина оказывает поддержку в развитии "Рославльских тормозных систем" - РИА Новости, 05.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
10:13 05.06.2026
Смоленщина оказывает поддержку в развитии "Рославльских тормозных систем"

Смоленская область поддерживает развитие "Рославльских тормозных систем"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Василий Анохин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство Смоленской области оказывает всестороннюю поддержку в реализации проекта по развитию предприятия ООО "Рославльские тормозные системы", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Петербургский международный экономический форум – это не только возможность достичь новых договоренностей, но и "сверить часы" по уже реализуемым проектам. В 2025 году на ПМЭФ-2025 заключили соглашение с Государственным научным центром РФ "НАМИ" о дальнейшем развитии предприятия ООО "Рославльские тормозные системы". Завод выпускает тормозную аппаратуру для грузовых автомобилей и автобусов, поставляя продукцию на конвейеры ведущих российских автопроизводителей, включая "КАМАЗ", "УРАЛ", "ГАЗ" и другие", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
И добавил, что в рамках соглашения планируется повышение производственного потенциала предприятия за счет модернизации оборудования и внедрения современных технологических решений. В четверг на Петербургском международном экономическом форуме провели переговоры с инвестором, на которых обсудили уже достигнутые результаты и дальнейшие этапы реализации проекта.
"В настоящее время заключены договоры с ключевыми поставщиками и подрядчиками на поставку и модернизацию оборудования. Согласованы планировочные решения по размещению оборудования, ведется подготовка производственных площадей и технологических процессов к запуску. На объекте продолжаются работы по остеклению, устройству ограждающих конструкций, а также ремонту и модернизации производственных помещений", – заявил глава региона.
Общий объем инвестиций в проект – порядка 10 миллиардов рублей. Помимо средств инвестора привлечена федеральная субсидия в размере 2,5 миллиарда рублей и займ Фонда развития промышленности.
"Правительство Смоленской области оказывает всестороннюю поддержку в реализации проекта. Это станет важным вкладом в повышение конкурентоспособности предприятия и развитие промышленного потенциала региона", – пояснил Анохин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер. ВЭБ.РФ – титульный партнер форума.
 
Смоленская областьПМЭФВасилий АнохинКамАЗ (завод)Группа ГАЗНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
 
 
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