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Анохин: Смоленская область наращивает экспорт к партнерам в Китае - РИА Новости, 05.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:48 05.06.2026
Анохин: Смоленская область наращивает экспорт к партнерам в Китае

Анохин: Смоленщина увеличивает экспорт к партнерам из Китая

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Василий Анохин
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С. ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экспорт к партнерам Смоленской области в Китае наращивается, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Василий Анохин.
"Регион начинает потихоньку выходить на рынки арабских стран, хорошие взаимоотношения построены с Турцией, выстраиваются с Египтом и с Китаем. Крупные региональные компании много экспортируют туда удобрения, рыбные корма, рапсовое масло и многое другое. Могу сказать, что экспорт к нашим партнерам в Китае только наращивается", – отметил Анохин.
Он добавил, что регион также смотрит на рынки Узбекистана, Казахстана и активно работает с ними. Кроме того, товарооборот всей области в показателе 70% занимает Республика Беларусь – это основной торговый партнер.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Смоленская областьВасилий АнохинКитайПМЭФ
 
 
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