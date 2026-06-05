Анохин: Смоленская область наращивает экспорт к партнерам в Китае

С. ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экспорт к партнерам Смоленской области в Китае наращивается, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Василий Анохин.

"Регион начинает потихоньку выходить на рынки арабских стран, хорошие взаимоотношения построены с Турцией, выстраиваются с Египтом и с Китаем. Крупные региональные компании много экспортируют туда удобрения, рыбные корма, рапсовое масло и многое другое. Могу сказать, что экспорт к нашим партнерам в Китае только наращивается", – отметил Анохин.

Он добавил, что регион также смотрит на рынки Узбекистана, Казахстана и активно работает с ними. Кроме того, товарооборот всей области в показателе 70% занимает Республика Беларусь – это основной торговый партнер.