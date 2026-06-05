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В США перенесли финальное досудебное слушание по делу ученой из России - РИА Новости, 05.06.2026
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02:11 05.06.2026
В США перенесли финальное досудебное слушание по делу ученой из России

В США перенесли финальное досудебное слушание по делу ученой Петровой на 30 июня

© Фото : Cora AndersonКсения Петрова
Ксения Петрова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Cora Anderson
Ксения Петрова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финальное досудебное слушание по делу Ксении Петровой о контрабанде эмбрионов лягушек перенесено с 5 на 30 июня.
  • Перенос заседания связан с продолжающимся спором сторон вокруг решения суда о раскрытии документов, касающихся обстоятельств возбуждения уголовного дела.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Финальное досудебное слушание по делу российской исследовательницы из Гарварда Ксении Петровой о контрабанде эмбрионов лягушек перенесено с 5 на 30 июня, следует из материалов суда, изученных РИА Новости.
Перенос заседания связан с продолжающимся спором сторон вокруг решения суда о раскрытии документов, касающихся обстоятельств возбуждения уголовного дела, выяснило РИА Новости.
В поданном 1 июня меморандуме защита Петровой привела дополнительные аргументы в поддержку своей версии о том, что уголовное преследование связано с ее попытками оспорить задержание.
Прокуратура в мае заявляла, что подтверждений этой версии представлено не было.
Суд разрешил обвинению представить ответ на новые доводы защиты до 12 июня.
В феврале 2025 года Петрова прилетела в Бостон из Парижа и не задекларировала эмбрионы лягушек. После этого пограничная служба аннулировала ее визу J-1 и попыталась депортировать ее. Петрова оспорила задержание в суде, а в мае 2025 года против нее возбудили уголовное дело о контрабанде.
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