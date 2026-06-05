В США перенесли финальное досудебное слушание по делу ученой из России

Краткий пересказ от РИА ИИ Финальное досудебное слушание по делу Ксении Петровой о контрабанде эмбрионов лягушек перенесено с 5 на 30 июня.

Перенос заседания связан с продолжающимся спором сторон вокруг решения суда о раскрытии документов, касающихся обстоятельств возбуждения уголовного дела.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Финальное досудебное слушание по делу российской исследовательницы из Гарварда Ксении Петровой о контрабанде эмбрионов лягушек перенесено с 5 на 30 июня, следует из материалов суда, изученных РИА Новости.

Перенос заседания связан с продолжающимся спором сторон вокруг решения суда о раскрытии документов, касающихся обстоятельств возбуждения уголовного дела, выяснило РИА Новости.

В поданном 1 июня меморандуме защита Петровой привела дополнительные аргументы в поддержку своей версии о том, что уголовное преследование связано с ее попытками оспорить задержание.

Прокуратура в мае заявляла, что подтверждений этой версии представлено не было.

Суд разрешил обвинению представить ответ на новые доводы защиты до 12 июня.