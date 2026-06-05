"Сколково" возместит бизнес-ангелам до 50% инвестиций в космические проекты

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Сколково" предложил бизнес-ангелам, которым интересны космические технологии, войти в программу возмещения инвестиций и вернуть до 50% вложений, сообщает пресс-служба фонда.

Частная космонавтика в России только зарождается, и институты развития активно расширяют поддержку космических проектов. В частности, "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) до 1 июля 2026 года принимает от разработчиков космических технологий заявки на получение всесторонней поддержки.

Заместитель председателя правления по работе с партнерами "Сколково" Алексей Паршиков, выступая на сессии "Экономика космоса: как привлечь частный капитал в космическую отрасль", которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил, что в 2025 году участники фонда заработали 790 миллиардов рублей и привлекли инвестиции на 42 миллиардов рублей.

"В прошлом году в "Сколково" при поддержке госкорпорации "Роскосмос" был создан кластер космических технологий для системного развития космических проектов. Текущий портфель кластера – 42 компании. Планируем уже к концу этого года рост портфеля в 1,5 раза. В мае мы запустили грантовую программу для таких проектов. Гранты будут выделены на "доращивание", развитие и пилотное внедрение космических технологий", — приводит пресс-служба "Сколково" слова Паршикова.

"Сколково" запустил льготную программу, которая позволяет бесплатно пройти ускоренную процедуру получения статуса участника для получения доступа к налоговым льготам, грантовым программам. Помимо этого, запустили финансовую поддержку стартапов на "доращивание" до следующего технологического уровня и внедрения у заказчика и грантовую программу на прототипирование и создание первых образцов.

Заместитель председателя правления по работе с партнерами фонда "Сколково" также предложил бизнес-ангелам, которым интересны космические технологии, войти в программу возмещения инвестиций. Этот инструмент позволяет частным инвесторам вернуть до 50% вложений в виде налогового вычета по НДФЛ (в пределах суммы, уплаченной за предыдущие три года). Максимальное возмещение по одному стартапу — 20 миллионов рублей. По словам Паршикова, в этом году "Сколково" готов возместить бизнес-ангелам сумму до 1 миллиарда рублей.

Эксперт также отметил, что в выставочной программе ПМЭФ-2026 представлен один из космических проектов центра. На форум привезли первый частный отечественный орбитальный буксир "Скаут 1".

"На территории инновации ПМЭФ представлен космический буксировщик, который способен доставлять спутники на орбиты с 400 до 2 тысяч километров над Землей. Уникальность этого аппарата в модульной архитектуре. Разработкой таких орбитальных буксиров занимаются всего четыре компании в мире, одна из них — в России, участник “Сколково”", — подчеркнул Паршиков.