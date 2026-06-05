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Скалони признался, что не принимает важные решения в сборной без Месси - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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23:00 05.06.2026 (обновлено: 23:49 05.06.2026)
Скалони признался, что не принимает важные решения в сборной без Месси

Тренер сборной Аргентины признался, что советуется с Месси при принятии решений

© пресс-служба сборной Аргентины по футболуГлавный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони
Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© пресс-служба сборной Аргентины по футболу
Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что регулярно советуется с Лионелем Месси и не принимает важных решений без обсуждения с ним.
  • Скалони отметил большое влияние Месси на игру команды и подчеркнул, что лучше, когда футболист играет, так как он способен создавать множество моментов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что регулярно советуется с восьмикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси и не принимает важных решений в команде без обсуждения с ним.
Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством национальная команда выиграла два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира (2022).
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"Нет смысла говорить, что я тот, кто всем управляет. Мы всегда обсуждаем с Месси все решения. Я спрашиваю его мнение, интересуюсь, как он себя чувствует, и мы стараемся прийти к общему решению. Нет смысла говорить, что я главный во всем", - приводит слова Скалони Marca со ссылкой на Ole.
Также специалист высказался о влиянии форварда.
"Я считаю, что так и должно быть, потому что даже когда он сталкивается с трудностями на поле, он дает нам очень многое. Лучше, когда он играет - он способен создавать множество моментов", - добавил тренер.
Месси 38 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Также он был вызван в национальную сборную на мировое первенство 2026 года, которое пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Аргентины сыграет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.
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