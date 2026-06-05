Скалони признался, что не принимает важные решения в сборной без Месси

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что регулярно советуется с Лионелем Месси и не принимает важных решений без обсуждения с ним.
- Скалони отметил большое влияние Месси на игру команды и подчеркнул, что лучше, когда футболист играет, так как он способен создавать множество моментов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что регулярно советуется с восьмикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси и не принимает важных решений в команде без обсуждения с ним.
"Нет смысла говорить, что я тот, кто всем управляет. Мы всегда обсуждаем с Месси все решения. Я спрашиваю его мнение, интересуюсь, как он себя чувствует, и мы стараемся прийти к общему решению. Нет смысла говорить, что я главный во всем", - приводит слова Скалони Marca со ссылкой на Ole.
Также специалист высказался о влиянии форварда.
"Я считаю, что так и должно быть, потому что даже когда он сталкивается с трудностями на поле, он дает нам очень многое. Лучше, когда он играет - он способен создавать множество моментов", - добавил тренер.
Месси 38 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Также он был вызван в национальную сборную на мировое первенство 2026 года, которое пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Аргентины сыграет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.