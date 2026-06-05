Скалони признался, что не принимает важные решения в сборной без Месси

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что регулярно советуется с восьмикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси и не принимает важных решений в команде без обсуждения с ним.

"Я считаю, что так и должно быть, потому что даже когда он сталкивается с трудностями на поле, он дает нам очень многое. Лучше, когда он играет - он способен создавать множество моментов", - добавил тренер.