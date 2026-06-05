СКА в сезоне-2026/27 вернется на "СКА Арену"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В следующем сезоне КХЛ СКА будет выступать на "СКА Арене".
- Клуб приобрел 100% уставного капитала ООО "СКА Арена".
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Петербургский СКА в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет выступать на "СКА Арене", сообщается в Telegram-канале клуба.
СКА приобрел 100% уставного капитала ООО "СКА Арена". В прошлом сезоне команда выступала в Ледовом дворце, а домашние матчи на "СКА Арене" проводили "Шанхайские драконы".
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"В этом сезоне радость от игры на нашей арене с клубом СКА разделят "Шанхайские драконы" - наши друзья из города-побратима Санкт-Петербурга - под управлением легендарного российского игрока Ильи Ковальчука, прекрасно знакомого всем болельщикам СКА", - сообщается в заявлении СКА.
Согласно сайту КХЛ, "СКА Арена" вмещает 21520 тысяч зрителей. Она была открыта в декабре 2023 года, на ней прошел Матч звезд КХЛ. Местный СКА провел свой первый матч на новой арене в феврале 2024 года и выступал там до конца сезона-2024/25. Позднее на заседании совета директоров СКА было принято решение, что петербургский клуб будет проводить матчи в Ледовом дворце. Решение было обусловлено низкой транспортной доступностью "СКА Арены" в связи с закрытием на капитальный ремонт станции метро "Парк Победы". Ледовый дворец вмещает около 12 тысяч зрителей.
В марте 2024 на "СКА Арене" был установлен мировой рекорд по количеству зрителей на крытых хоккейных аренах. Матч серии 1/8 финала плей-офф КХЛ между СКА и нижегородским "Торпедо" посетили 23996 человек.