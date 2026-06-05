Глава НОК Сербии заявил, что санкции с российских спортсменов скоро снимут

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Олимпийского комитета Сербии Деян Томашевич заявил, что ситуация с отстранением российских и белорусских спортсменов постепенно меняется.

Ряд международных федераций, включая World Gymnastics, World Aquatics и FIE, объявили о полном снятии ограничений с российских спортсменов, допустив их до соревнований с флагом и гимном.

Деян Томашевич отметил, что Сербия всегда готова принять российских и белорусских спортсменов на своих турнирах.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Олимпийского комитета Сербии Деян Томашевич заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что, по его информации, ситуация с отстранением российских и белорусских спортсменов постепенно меняется и все ограничения могут быть сняты в скором времени.

Ранее ряд международных федераций, включая World Gymnastics (гимнастика), World Aquatics (водные виды) и FIE (фехтование), объявили о полном снятии ограничений с российских спортсменов, допустив их до соревнований с флагом и гимном.

"Я слышал, что ситуация постепенно начинает меняться и все санкции скоро снимут. Очень надеюсь, что все ограничения, которые существовали до сих пор, останутся в прошлом. Насколько мне известно, в некоторых видах спорта российским и белорусским спортсменам уже разрешают участвовать в соревнованиях", - сказал Томашевич.

"Со своей стороны хочу сказать, что Сербия всегда готова принять российских и белорусских спортсменов. Когда появится такая возможность, мы будем рады видеть их у нас на турнирах", - отметил он.