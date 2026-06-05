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Глава НОК Сербии заявил, что санкции с российских спортсменов скоро снимут - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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13:55 05.06.2026 (обновлено: 14:16 05.06.2026)
Глава НОК Сербии заявил, что санкции с российских спортсменов скоро снимут

Томашевич: ситуация с отстранением российских спортсменов постепенно меняется

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Олимпийского комитета Сербии Деян Томашевич заявил, что ситуация с отстранением российских и белорусских спортсменов постепенно меняется.
  • Ряд международных федераций, включая World Gymnastics, World Aquatics и FIE, объявили о полном снятии ограничений с российских спортсменов, допустив их до соревнований с флагом и гимном.
  • Деян Томашевич отметил, что Сербия всегда готова принять российских и белорусских спортсменов на своих турнирах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Олимпийского комитета Сербии Деян Томашевич заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что, по его информации, ситуация с отстранением российских и белорусских спортсменов постепенно меняется и все ограничения могут быть сняты в скором времени.
Ранее ряд международных федераций, включая World Gymnastics (гимнастика), World Aquatics (водные виды) и FIE (фехтование), объявили о полном снятии ограничений с российских спортсменов, допустив их до соревнований с флагом и гимном.
"Я слышал, что ситуация постепенно начинает меняться и все санкции скоро снимут. Очень надеюсь, что все ограничения, которые существовали до сих пор, останутся в прошлом. Насколько мне известно, в некоторых видах спорта российским и белорусским спортсменам уже разрешают участвовать в соревнованиях", - сказал Томашевич.
"Со своей стороны хочу сказать, что Сербия всегда готова принять российских и белорусских спортсменов. Когда появится такая возможность, мы будем рады видеть их у нас на турнирах", - отметил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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