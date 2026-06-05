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Копить ФНБ в рублях нет смысла, заявил Силуанов - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:26 05.06.2026
Копить ФНБ в рублях нет смысла, заявил Силуанов

Силуанов заявил, что копить ФНБ в рублях нет смысла, накопления в валюте нужны

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что копить Фонд национального благосостояния (ФНБ) в рублях нет смысла.
  • Силуанов подчеркнул, что накопление средств в валюте, такой как юань, позволяет сглаживать колебания курса рубля.
  • Минфин может покупать для пополнения ФНБ только юани и золото, так как власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Копить Фонд национального благосостояния (ФНБ) в рублях нет смысла, накопления в валюте нужны, чтобы сглаживать колебания курса рубля, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.
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"Накопление в долларах, как раньше было, или как сейчас - в юанях, позволяет эти колебания (валютного курса рубля – ред.) сглаживать. В рублях нет смысла копить", – сказал Силуанов, отвечая на вопрос о целесообразности накопления средств ФНБ в рублях.
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Рассмотреть возможность накопления средств в ФНБ в рублях в пятницу предложил глава комитета РСПП по торговой политике и ВТО Алексей Мордашов.
По мнению министра финансов, это будет противоречить самой логике формирования ФНБ, поскольку сейчас именно валютные операции Минфина для пополнения ФНБ или финансирования расходов бюджета позволяют сглаживать курсовые колебания.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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