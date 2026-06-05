Копить ФНБ в рублях нет смысла, заявил Силуанов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Копить Фонд национального благосостояния (ФНБ) в рублях нет смысла, накопления в валюте нужны, чтобы сглаживать колебания курса рубля, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.